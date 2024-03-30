Вибухи пролунали на Хмельниччині — місцеві ЗМІ
30 березня 2024 23:55
Термінова новина
Вночі у суботу, 30 березня, на Хмельниччині пролунали вибухи. Повідомляється, що гучні звуки почули в Старконі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Старкона.
Станом на 23:50 у Хмельницькій області тривога закінчилась.
Наразі повітряна тривога триває у 4 областях — Одеській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій.
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