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Вибухи пролунали на Хмельниччині — місцеві ЗМІ

30 березня 2024 23:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Вибухи пролунали на Хмельниччині — місцеві ЗМІ
Термінова новина
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Вночі у суботу, 30 березня, на Хмельниччині пролунали вибухи. Повідомляється, що гучні звуки почули в Старконі. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Старкона.

Станом на 23:50 у Хмельницькій області тривога закінчилась.

Вибухи пролунали на Хмельниччині — місцеві ЗМІ - фото 1
Допис Труха.Хмельницький. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога триває у 4 областях — Одеській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій. 

Вибухи пролунали на Хмельниччині — місцеві ЗМІ - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

 

вибух
безпілотники
Хмельницька область

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