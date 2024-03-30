Вибухи пролунали на Хмельниччині — місцеві ЗМІ

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Вночі у суботу, 30 березня, на Хмельниччині пролунали вибухи. Повідомляється, що гучні звуки почули в Старконі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Перед цим моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Старкона.

Станом на 23:50 у Хмельницькій області тривога закінчилась.

Допис Труха.Хмельницький. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога триває у 4 областях — Одеській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій.