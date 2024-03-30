Взрывы раздались в Хмельницкой области — местные СМИ

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Ночью в субботу, 30 марта, в Хмельницкой области раздались взрывы. Сообщается, что громкие звуки услышали в Старконе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Перед этим мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников в направлении Старкона.

По состоянию на 23:50 в Хмельницкой области тревога закончилась.

Сообщение Труха.Хмельницкий. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога продолжается в 4 областях — Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой.