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Взрывы раздались в Хмельницкой области — местные СМИ

30 марта 2024 23:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Взрывы раздались в Хмельницкой области — местные СМИ
Срочная новость
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Ночью в субботу, 30 марта, в Хмельницкой области раздались взрывы. Сообщается, что громкие звуки услышали в Старконе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Перед этим мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников в направлении Старкона.

По состоянию на 23:50 в Хмельницкой области тревога закончилась.

Взрывы раздались в Хмельницкой области — местные СМИ - фото 1
Сообщение Труха.Хмельницкий. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога продолжается в 4 областях — Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой.

Взрывы раздались в Хмельницкой области — местные СМИ - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

 

взрыв
беспилотники
Хмельницкая область

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