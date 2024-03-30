Взрывы раздались в Хмельницкой области — местные СМИ
30 марта 2024 23:55
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Ночью в субботу, 30 марта, в Хмельницкой области раздались взрывы. Сообщается, что громкие звуки услышали в Старконе.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Перед этим мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников в направлении Старкона.
По состоянию на 23:50 в Хмельницкой области тревога закончилась.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в 4 областях — Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой.
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