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Вибухи на "Північному потоці" — росіяни розлючені перебігом слідства

3 квітня 2024 15:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вибухи на "Північному потоці" — росіяни розлючені перебігом слідства
Наслідки вибуху на "Північному потоці". Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Генеральна прокуратура Російської Федерації звернулася до західних країн із проханням поважати міжнародні зобов’язання щодо забезпечення правосуддя під час розслідування вибухів на "Північному потоці" і "терористичних актів" у Росії. Раніше Данія припинила розслідування в лютому після того, як Швеція закрила розслідування та передала докази, які вона виявила, німецьким слідчим.

Про це повідомляє Reuters у середу, 3 квітня.

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Розслідування вибухів на "Північному потоці"

Москва висловила своє розчарування непереконливим характером розслідувань з боку деяких західних держав щодо вибухів у вересні 2022 року на трубопроводах, призначених для транспортування російського газу до Західної Європи.

Данія згорнула розслідування в лютому після того, як Швеція завершила слідчі дії та передала докази, які обставини справи, які вона виявила, німецьким слідчим.

Генпрокурор Росії Ігор Краснов заявив, що листи були надіслані на Кіпр, у Францію, Німеччину та Сполучені Штати після того, як російські законодавці та громадські діячі попросили надати інформацію про розслідування.

Теракти на території РФ

Краснов також зазначив, що хоче знати про можливу причетність окремих осіб і організацій до фінансування та здійснення деяких терористичних актів у Росії.

У ньому прямо не згадується напад на московський ТРК "Крокус", коли загинуло понад 140 людей. Кремль пов'язує цей напад з Україною, водночас кажучи, що атаку здійснили ісламісти. Україна заперечує будь-яку причетність.

Вибухи на трубопроводі "Північний потік"

Росія та Захід звинувачують один одного у вибухах на трубопроводі. Кожен заперечує причетність, і ніхто не взяв на себе відповідальність.

У Кремлі назвали ситуацію навколо розслідувань "близькою до абсурду".

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Додамо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що перед вибухами на "Північних потоках" поблизу плавав загадковий танкер. Аналітики виявили, що цей 600-футовий танкер, що вирушав на схід із Роттердама, майже на тиждень зупинився у Балтійському морі та курсував поблизу місця пошкодження газопроводів.

Північний потік – 2
теракт
Німеччина
Данія
Швеція
Європа
Росія

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