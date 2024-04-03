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Взрывы на "Северном потоке" — россияне разъярены ходом следствия

3 апреля 2024 15:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Взрывы на "Северном потоке" — россияне разъярены ходом следствия
Последствия взрыва на "Северном потоке". Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Генеральная прокуратура русской Федерации обратилась в западные страны с просьбой уважать интернациональные обязательства по обеспечению правосудия при расследовании взрывов на "Северном потоке" и "террористических актов" в России. Ранее Дания прекратила расследование в феврале после того, как Швеция закрыла расследование и передала доказательства, которые она нашла, немецким следователям.

Об этом сообщает Reuters в среду, 3 апреля.

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Расследование взрывов на "Северном потоке"

Москва выразила свое разочарование неубедительным характером расследований со стороны некоторых западных государств по поводу взрывов в сентябре 2022 года на трубопроводах, предназначенных для транспортировки российского газа в Западную Европу.

Дания свернула расследование в феврале после того, как Швеция завершила следственные действия и передала доказательства, какие обстоятельства обнаружила она германским следователям.

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что письма были отправлены на Кипр, Францию, Германию и Соединенные Штаты после того, как российские законодатели и общественные деятели попросили предоставить информацию о расследовании.

Теракты на территории РФ

Краснов также отметил, что хочет знать о возможной причастности отдельных лиц и организаций к финансированию и совершению некоторых террористических актов в России.

В нем прямо не упоминается нападение на московский ТРК "Крокус", когда погибли более 140 человек. Кремль связывает это нападение с Украиной, в то же время говоря, что атаку совершили исламисты. Украина отрицает всякую причастность.

Взрывы на трубопроводе "Северный поток"

Россия и Запад обвиняют друг друга в взрывах на трубопроводе. Каждый отрицает причастность, и никто не взял на себя ответственность.

В Кремле назвали ситуацию вокруг расследований "близкой к абсурду".

Напомним, в конце сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" около острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Недавно СМИ выяснили, что перед взрывами на "Северных потоках" вблизи плавал загадочный танкер. Аналитики обнаружили, что этот 600-футовый танкер, отправлявшийся на восток из Роттердама, почти на неделю остановился в Балтийском море и курсировал вблизи места повреждения газопроводов.

Северный поток – 2
теракт
Германия
Дания
Швеция
Европа
Россия

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