Взрывы на "Северном потоке" — россияне разъярены ходом следствия
Генеральная прокуратура русской Федерации обратилась в западные страны с просьбой уважать интернациональные обязательства по обеспечению правосудия при расследовании взрывов на "Северном потоке" и "террористических актов" в России. Ранее Дания прекратила расследование в феврале после того, как Швеция закрыла расследование и передала доказательства, которые она нашла, немецким следователям.
Об этом сообщает Reuters в среду, 3 апреля.
Расследование взрывов на "Северном потоке"
Москва выразила свое разочарование неубедительным характером расследований со стороны некоторых западных государств по поводу взрывов в сентябре 2022 года на трубопроводах, предназначенных для транспортировки российского газа в Западную Европу.
Дания свернула расследование в феврале после того, как Швеция завершила следственные действия и передала доказательства, какие обстоятельства обнаружила она германским следователям.
Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что письма были отправлены на Кипр, Францию, Германию и Соединенные Штаты после того, как российские законодатели и общественные деятели попросили предоставить информацию о расследовании.
Теракты на территории РФ
Краснов также отметил, что хочет знать о возможной причастности отдельных лиц и организаций к финансированию и совершению некоторых террористических актов в России.
В нем прямо не упоминается нападение на московский ТРК "Крокус", когда погибли более 140 человек. Кремль связывает это нападение с Украиной, в то же время говоря, что атаку совершили исламисты. Украина отрицает всякую причастность.
Взрывы на трубопроводе "Северный поток"
Россия и Запад обвиняют друг друга в взрывах на трубопроводе. Каждый отрицает причастность, и никто не взял на себя ответственность.
В Кремле назвали ситуацию вокруг расследований "близкой к абсурду".
Напомним, в конце сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" около острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.
Недавно СМИ выяснили, что перед взрывами на "Северных потоках" вблизи плавал загадочный танкер. Аналитики обнаружили, что этот 600-футовый танкер, отправлявшийся на восток из Роттердама, почти на неделю остановился в Балтийском море и курсировал вблизи места повреждения газопроводов.
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