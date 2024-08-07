Подібні Vortex Bladeless вітряки можуть виробляти енергію навіть при мінімальній силі вітру

Вібрує та дає енергію — з'явилась незвичайна альтернатива вітрякам з лопатями
Громіздкі класичні вітряні турбіни з лопатями — вже вчорашній день. В Іспанії стартап Vortex Bladeless планує завоювати ринок зі своїм аналогами — вібраційними вітряками, що не потребують лопатей та заощаджують місце.
Про незвичайні вітряки пише у вівторок, 6 серпня, портал EcoNews.
Як працюють вітряки Vortex Bladeless
В основі винаходу лежать два ключові поняття: вібрація та резонанс. Вихрові безлопатеві турбіни функціонують відповідно до певної концепції, яка називається вихровим відкиданням: тут вітер знову роздуває повітря навколо циліндричної форми, яка має власну певну частоту вихрового відкидання.
Ця структура коливається завдяки енергії вітру та функціонально перетворює механічну енергію на електричну за допомогою електромагнітної індукції.
Інженери стартапу стверджують, що відсутність лопатей спрощує конструкцію, таким чином скорочуючи витрати на виробництво приблизно до 53% від витрат звичайних вітрових турбін.
Крім цього, турбіни Vortex Bladeless працюють на частотах нижче 20 Гц, що означає, що турбіни не створюють звуку, тому їх можна встановлювати в міських районах, де шум вважається неприємним. І нарешті, їхня конструкція не становить загрози для дикої природи, наприклад немає лез, з якими б могли зіткнутися птахи та кажани.
Яку енергоефективність мають подібні вітряки
Вихрові турбіни не вимагають, щоб у конструкції були лопаті, тому можуть почати виробляти електроенергію, навіть коли швидкість вітру становить лише 3 м/с, що підходить для вітрів у міських зонах.
Ці типи турбін здатні виробляти електроенергію на 45% від вартості кіловат-години інших турбін, особливо при низькій і середній швидкості вітру.
Вихрові безлопатеві турбіни наразі знаходяться на різних стадіях розробки, кілька прототипів уже працюють.
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