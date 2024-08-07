Подібні Vortex Bladeless вітряки можуть виробляти енергію навіть при мінімальній силі вітру

Так виглядає зсередини безлопатний вітряк Vortex Bladeless. Фото: X/Vortex Bladeless

Громіздкі класичні вітряні турбіни з лопатями — вже вчорашній день. В Іспанії стартап Vortex Bladeless планує завоювати ринок зі своїм аналогами — вібраційними вітряками, що не потребують лопатей та заощаджують місце.

Про незвичайні вітряки пише у вівторок, 6 серпня, портал EcoNews.

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Як працюють вітряки Vortex Bladeless

В основі винаходу лежать два ключові поняття: вібрація та резонанс. Вихрові безлопатеві турбіни функціонують відповідно до певної концепції, яка називається вихровим відкиданням: тут вітер знову роздуває повітря навколо циліндричної форми, яка має власну певну частоту вихрового відкидання.

Схема роботи Vortex Bladeless. Фото: X/Vortex Bladeless

Ця структура коливається завдяки енергії вітру та функціонально перетворює механічну енергію на електричну за допомогою електромагнітної індукції.

Таку мініатюрну модель Vortex Bladeless можна встановити на власному даху, навіть у квартирі. Фото: X/Vortex Bladeless

Інженери стартапу стверджують, що відсутність лопатей спрощує конструкцію, таким чином скорочуючи витрати на виробництво приблизно до 53% від витрат звичайних вітрових турбін.

Крім цього, турбіни Vortex Bladeless працюють на частотах нижче 20 Гц, що означає, що турбіни не створюють звуку, тому їх можна встановлювати в міських районах, де шум вважається неприємним. І нарешті, їхня конструкція не становить загрози для дикої природи, наприклад немає лез, з якими б могли зіткнутися птахи та кажани.

Яку енергоефективність мають подібні вітряки

Вихрові турбіни не вимагають, щоб у конструкції були лопаті, тому можуть почати виробляти електроенергію, навіть коли швидкість вітру становить лише 3 м/с, що підходить для вітрів у міських зонах.

Один з прототипів Vortex Bladeless. Фото: X/Vortex Bladeless

Ці типи турбін здатні виробляти електроенергію на 45% від вартості кіловат-години інших турбін, особливо при низькій і середній швидкості вітру.



Вихрові безлопатеві турбіни наразі знаходяться на різних стадіях розробки, кілька прототипів уже працюють.