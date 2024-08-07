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Вибрирует и дает энергию — появилась необычная альтернатива ветрякам с лопастями

7 августа 2024 06:42
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Подобные Vortex Bladeless ветряки могут производить энергию даже при минимальной силе ветра
Так выглядит изнутри безлопастный ветряк Vortex Bladeless. Фото: X/Vortex Bladeless
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Громоздкие классические ветряные турбины с лопастями — уже вчерашний день. В Испании стартап Vortex Bladeless планирует завоевать рынок со своими аналогами — вибрационными ветряками, не требующими лопастей и экономящими место.

О необычных ветряках пишет во вторник, 6 августа, портал EcoNews.

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В основе изобретения лежат два ключевых понятия: вибрация и резонанс. Вихревые безлопастные турбины функционируют в соответствии с определенной концепцией, которая называется вихревым отбрасыванием: здесь ветер снова раздувает воздух вокруг цилиндрической формы, имеющей собственную частоту вихревого отбрасывания.

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Схема работы Vortex Bladeless. Фото: X/Vortex Bladeless

Эта структура колеблется благодаря энергии ветра и функционально преобразует механическую энергию в электрическую с помощью электромагнитной индукции.

Вибрирует и дает энергию - появилась необычная альтернатива ветрякам с лопастями - фото 1
Такую миниатюрную модель Vortex Bladeless можно установить на своей крыше, даже в квартире. Фото: X/Vortex Bladeless

Инженеры стартапа утверждают, что отсутствие лопастей упрощает конструкцию, сокращая таким образом затраты на производство примерно до 53% от расходов обычных ветровых турбин.

Помимо этого турбины Vortex Bladeless работают на частотах ниже 20 Гц, что означает, что турбины не создают звук, поэтому их можно устанавливать в городских районах, где шум считается неприятным. И наконец, их конструкция не представляет угрозы для дикой природы, например нет лезвий, с которыми могли бы столкнуться птицы и летучие мыши.

Какую энергоэффективность имеют подобные ветряки

Вихревые турбины не требуют, чтобы в конструкции были лопасти, поэтому могут начать производить электроэнергию, даже если скорость ветра составляет всего 3 м/с, что подходит для ветров в городских зонах.

Вибрирует и дает энергию - появилась необычная альтернатива ветрякам с лопастями - фото 3
Один из прототипов Vortex Bladeless. Фото: X/Vortex Bladeless

Эти типы турбин способны производить электроэнергию на 45% от стоимости киловатт-часа других турбин, особенно при низкой и средней скорости ветра.

Вихревые безлопастные турбины находятся сейчас на разных стадиях разработки, а несколько прототипов уже полноценно функционируют.

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