Подобные Vortex Bladeless ветряки могут производить энергию даже при минимальной силе ветра

Вибрирует и дает энергию — появилась необычная альтернатива ветрякам с лопастями
Громоздкие классические ветряные турбины с лопастями — уже вчерашний день. В Испании стартап Vortex Bladeless планирует завоевать рынок со своими аналогами — вибрационными ветряками, не требующими лопастей и экономящими место.
О необычных ветряках пишет во вторник, 6 августа, портал EcoNews.
Как работают ветряки Vortex Bladeless
В основе изобретения лежат два ключевых понятия: вибрация и резонанс. Вихревые безлопастные турбины функционируют в соответствии с определенной концепцией, которая называется вихревым отбрасыванием: здесь ветер снова раздувает воздух вокруг цилиндрической формы, имеющей собственную частоту вихревого отбрасывания.
Эта структура колеблется благодаря энергии ветра и функционально преобразует механическую энергию в электрическую с помощью электромагнитной индукции.
Инженеры стартапа утверждают, что отсутствие лопастей упрощает конструкцию, сокращая таким образом затраты на производство примерно до 53% от расходов обычных ветровых турбин.
Помимо этого турбины Vortex Bladeless работают на частотах ниже 20 Гц, что означает, что турбины не создают звук, поэтому их можно устанавливать в городских районах, где шум считается неприятным. И наконец, их конструкция не представляет угрозы для дикой природы, например нет лезвий, с которыми могли бы столкнуться птицы и летучие мыши.
Какую энергоэффективность имеют подобные ветряки
Вихревые турбины не требуют, чтобы в конструкции были лопасти, поэтому могут начать производить электроэнергию, даже если скорость ветра составляет всего 3 м/с, что подходит для ветров в городских зонах.
Эти типы турбин способны производить электроэнергию на 45% от стоимости киловатт-часа других турбин, особенно при низкой и средней скорости ветра.
Вихревые безлопастные турбины находятся сейчас на разных стадиях разработки, а несколько прототипов уже полноценно функционируют.
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