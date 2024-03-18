Вибори Путіна на окупованих територіях України, деталі, інтерв'ю з очевидцем

Будівля "дільничної виборчої комісії" окупантів, атакована українським дроном. Фото Кирила П.

Російські "вибори Володимира Путіна" пройшли і на територіях України, захоплених окупаційним контингентом. Про те, як відбувався цей процес, Новинам.LIVE розповів Кирило П., мешканець одного з міст Півдня України, з 2022 року окупованого російською армією.

Українець Кирило П., який з 2022 року перебуває на території, окупованій російськими військами, уже розповідав Новинам.LIVE про реалії життя українського міста, яке перебуває під контролем Росії. Тепер він розказав про те, як на окупованій території готували і провели "вибори Путіна".

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Чи була у вас в місті (чи в сусідніх містах) якась передвиборча агітація? І чи була агітація за інших кандидатів (у яких прізвище не "Путін")?

За інші міста не скажу, а у нас особливої агітації помітно не було. На дверях деяких магазинів висіли плакати із закликом прийти на вибори, але не дуже помітні.

Жодних наметів абощо не розбивали — мабуть, ще й через те, що вони стали б легкою здобиччю для дронів, які останнім часом часто полюють на окупантів та їхнє майно. Не було й людей, які б роздавали якусь передвиборчу макулатуру...

Як населення поставилося до "виборів"? Хотіли голосувати, хотіли голосувати конкретно за Путіна, за принципом "какая разніца"?

У мене склалося враження, що з пересічних людей ніхто цими "виборами" особливо не переймався. Якщо осінні "вибори" до Держдуми люди жваво обговорювали між собою, то цього разу розмов ніяких не було. Щодо кандидатів, то абсолютно всім зрозуміло, що це "вибори Путіна". Я не зустрів жодної людини, яка б знала прізвище ще бодай одного кандидата, окрім чинного президента РФ.

Загалом склалося враження, ніби люди вже втомилися від постійної пропаганди та від війни в цілому. Багато хто з тих, хто у 2022-2023 роках розповідав про те, як "харашо живьотся прі Росії", зараз просто мовчать. Можливо, вплинули й обстріли з боку України, які останнім часом почастішали. Можливо, люди стали розуміти, що війна – яку тут фактично ніхто не бачив, якщо не рахувати постійні обстріли Нікополя — це дуже негарна річ.

Як проходив процес голосування "на дому"? Хто приходив до "виборців"?

Все було дуже просто та швидко. Вулицею йшли чотири жіночки з урною та бюлетенями та чотири солдати-автоматники — один безпосередньо з жінками, три інші трохи позаду, типу контролювали місцевість. Жінки кликали господарів кожної домівки (у нас приватний сектор), ті виходили на вулицю з паспортами і просто на проїжджій частині голосували.

Прізвище кожного мешканця знаходили по списку, записували номер паспорту і видавали бюлетень, який після проставляння галочки кидався у урну.

Чи дозволялося (вимагалося) голосувати тим, у кого немає російського громадянства? Чи голосували ви з українським паспортом?

Голосувати можна було і без російського паспорта. Про це окремо писали напередодні "виборів" у Telegram-каналі так званої "адміністрації" нашого міста. У мене досі немає паспорта з двоголовою куркою, тож я якраз на собі перевірив цей момент. Я вийшов на вулицю і кажу — "У мене лише український паспорт". Жінка каже: "Нічого страшного, давайте". Записала серію-номер і дала бюлетень.

Цікаво, що ніхто не вимагав голосувати просто тут і зараз. При мені сусід сказав, що краще прийде на дільницю у неділю (у п’ятницю-суботу ходили по домівках, а у неділю можна було проголосувати у дільниці) — і з ним погодилися. Якби не росіяни з автоматами поруч, я б навіть сказав, що все було дуже чемно та привітно. В принципі, це й логічно, навіщо їм йти на конфлікт.

Якщо голосували, то чи можна було проголосувати за когось іншого, а не за Путіна, чи не слідкували представники "ДВК"?

Можна було. Особисто я проголосував за Даванкова – гадки не маю, хто це такий, але ж не за Путіна голосувати, якщо вже довелося?! Я взяв у жінки ручку та бюлетень, поклав бюлетень на власний паспорт (типу незручно, бо ручка папір рве), підняв лікоть, закрившись ним, і поставив галочку там, де хотів. Потім швиденько склав бюлетень та кинув до урни.

Можливо, мені пощастило, бо жінки в цей час відволіклися на сусідів, що теж повиходили, але загалом, думаю, якби якась людина хотіла проголосувати за когось конкретно, то вона зробила б це.

Хто працював на "виборах" у ДВК — місцеве населення чи привезені з Росії?

Деяких людей я знав, вони місцеві. Деякі точно не наші, але звідки вони, я не знаю.

Чи були якісь заходи у дні "виборів" у радянському стилі, на кшталт ярмарок, буфетів на дільницях?

Можливо, щось би в такому дусі й було б, але справа в тому, що у ніч проти неділі ЗСУ вдарили дронами по будівлі, де ці два роки знаходився "Суспільний штаб партії "Единая Россия". Будівля зазнала значних ушкоджень, а в ній, окрім того, повинна була знаходитись одна з місцевих виборчих дільниць.

Через цей випадок місцева окупаційна "влада" терміново позакривала всі інші дільниці у місті – і голосування у неділю не відбулося. Точніше, воно мало б відбуватися – казали, що вулицями повинна була їздити спеціальна машина з представниками ДВК та урною, але ніхто цієї машини не бачив.

Тобто в нас фактично ці вибори проходили два дні, а не три, і обидва дні – у режимі голосування "на дому".

Чи були якісь зміни з безпековою ситуацією в місті у дні "виборів"?

У п’ятницю та суботу – ні, нічого особливого не відбувалося, а у неділю, після атаки ЗСУ на згаданий вище "штаб", російських військових на вулицях значно побільшало. Втім, обійшлося без ексцесів.