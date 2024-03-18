Выборы Путина на оккупированных территориях Украины, детали, интервью с очевидцем

Здание "участковой избирательной комиссии" оккупантов, атакованное украинским дроном. Фото Кирилла П.

Российские "выборы Владимира Путина" прошли и на территориях Украины, захваченных оккупационным контингентом. О том, как происходил этот процесс, Новинам.LIVE рассказал житель одного из городов Юга Украины, с 2022 года оккупированного российской армией.

Украинец Кирилл П., с 2022 года находящийся на территории, оккупированной российскими войсками, уже рассказывал Новинам.LIVE о реалиях жизни украинского города, находящегося под контролем России. Теперь он рассказал о том, как на оккупированной территории готовили и провели выборы Путина.

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Была ли у вас в городе (или в соседних городах) какая-нибудь предвыборная агитация? И была ли агитация за других кандидатов (у которых фамилия не "Путин")?

В других городах не скажу, а у нас особой агитации заметно не было. На дверях некоторых магазинов висели плакаты с призывом прийти на выборы, но не слишком заметны.

Никаких палаток или чего-то подобного не устанавливали — видимо, еще и потому, что они стали бы легкой добычей для дронов, которые в последнее время часто охотятся за оккупантами и их имуществом. Не было и людей, которые раздавали бы предвыборную макулатуру...

Как население отнеслось к "выборам"? Хотели голосовать, хотели голосовать именно за Путина, по принципу "какая разница"?

У меня создалось впечатление, что из рядовых людей никто этим "выборам" особо не волновался. Если осенние выборы в Госдуму люди живо обсуждали между собой, то в этот раз разговоров никаких не было. Что касается кандидатов, абсолютно всем понятно, что это "выборы Путина". Я не встретил ни одного человека, который бы знал фамилию еще одного кандидата, кроме действующего президента РФ.

В общем создалось впечатление, будто люди уже устали от постоянной пропаганды и от войны в целом. Многие из тех, кто в 2022-2023 годах рассказывал о том, как "хорошо живется при России", сейчас просто молчат. Возможно, повлияли и участившиеся в последнее время обстрелы со стороны Украины. Возможно, люди стали понимать, что война — которую здесь фактически никто не видел, если не считать постоянные обстрелы Никополя — это очень некрасивая вещь.

Как проходил процесс голосования "на дому"? Кто приходил к "избирателям"?

Все было очень просто и быстро. По улице шли четыре женщины с урной и бюллетенями и четыре солдата-автоматчика — один непосредственно с женщинами, три других немного позади, типа контролировали местность. Женщины звали хозяев каждого дома (у нас частный сектор), выходили на улицу с паспортами и просто на проезжей части голосовали.

Фамилию каждого жителя находили по списку, записывали номер паспорта и выдавали бюллетень, который после проставления галочки бросался в урну.

Разрешалось ли (требовалось) голосовать тем, у кого нет российского гражданства? Голосовали ли вы с украинским паспортом?

Голосовать можно было и без российского паспорта. Об этом отдельно писали в преддверии "выборов" в Telegram-канале так называемой "администрации" нашего города. У меня до сих пор нет паспорта с двуглавой курицей, поэтому я как раз на себе проверил этот момент. Я вышел на улицу и говорю — "У меня только украинский паспорт". Женщина говорит: "Ничего страшного, давайте". Записала серию-номер и дала бюллетень.

Любопытно, что никто не требовал голосовать прямо здесь и сейчас. При мне сосед сказал, что лучше придет на участок в воскресенье (в пятницу-субботу ходили по домам, а в воскресенье можно было проголосовать на участке) — и с ним согласились. Если бы не россияне с автоматами рядом, я бы даже сказал, что все было очень вежливо и приветливо. В принципе, это логично, зачем им идти на конфликт.

Если голосовали, то можно ли было проголосовать за кого-то другого, а не за Путина, не следили ли представители "УИК"?

Можно было. Лично я проголосовал за Даванкова — вообще не знаю, кто это такой, но не за Путина же голосовать, если уж пришлось?! Я взял у женщины ручку и бюллетень, положил бюллетень на собственный паспорт (типа неудобно, потому что ручка бумагу рвет), поднял локоть, закрывшись им, и поставил галочку там, где хотел. Потом быстро сложил бюллетень и бросил в урну.

Возможно, мне повезло, потому что женщины в это время отвлеклись на соседей, которые тоже вышли, но в общем, думаю, если бы какой-то человек хотел проголосовать за кого-то конкретно, он сделал бы это.

Кто работал на "выборах" в УИК — местное население или привезенное из России?

Некоторые люди я знал, они местные. Некоторые точно не наши, но откуда они я не знаю.

Были ли какие-нибудь мероприятия в дни "выборов" в советском стиле, вроде ярмарки, буфетов на участках?

Возможно, что-то в таком духе и было бы, но дело в том, что в ночь на воскресенье ВСУ ударили дронами по зданию, где эти два года находился "Общественный штаб партии "Единая Россия". Здание получило значительные повреждения, а в нем, кроме того, должен был находиться один из местных избирательных участков.

В связи с этим местная оккупационная "власть" срочно позакрывала все остальные участки в городе — и голосование в воскресенье не состоялось. Точнее, оно должно было происходить — говорили, что по улицам должна была ездить специальная машина с представителями УИК и урной, но никто этой машины не видел.

То есть у нас фактически эти выборы проходили два дня, а не три, и оба дня – в режиме голосования "на дому".

Были ли какие-либо изменения с ситуацией в городе в дни "выборов"?

В пятницу и субботу – нет, ничего особенного не происходило, а в воскресенье, после атаки ВСУ на вышеупомянутый "штаб", российских военных на улицах значительно увеличилось. Впрочем, обошлось без эксцессов.