Як говорити із протезованими військовими - поради

Ветерани російсько-української війни. Фото: Скріншот відео

Українське суспільство має навчитися правильно сприймати ветеранів війни, які отримали ампутації кінцівок і встановили замість них протези. Люди мають бути більш толерантними і говорити на ці теми зі своїми дітьми.

Про це Новини.LIVE розповіли ветерани російсько-української війни.

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Зокрема, Артем отримав складне поранення під час оборони нині окупованої Курдюмівки, потрапивши під мінометний обстріл. Уламок боєприпасу влучив чоловіку під коліно. Далі була довга евакуація, лікарі 4 дні намагалися рятували ногу, однак через сепсис змушені були ампутувати.

Ветеран війни Ярослав. Фото: Скріншот

"Загалом у суспільстві позитивна тенденція по відношенню до нас, але й негативні прояви. Нещодавно одна жіночка зробила зауваження, що я своїм виглядом дискредитую суспільство. У мене були підкочені джинси на боці протезу, бо потрібно слідкувати за колінним суглобом і за незручностями у порогах", — розповів Ярослав.

За його словами, він розповів жінці історію, як коли совєти ховали інвалідів війни по спеціальних резервуарах.

"Відвідувачі у магазині мене підтримали. Не варто жаліти військових чи падати перед ними на коліна. Просто прийняти їх так само як і інших людей, але які ще намагалися щось зробити у протистоянні з ворогом", — відмітив Артем.

Його побратим Ярослав, колишній бойовий медик 66 бригади, отримав поранення ноги під час евакуації бійці.

Ветерани російсько-української війни — Сергій (зліва) та Ярослав (справа)

"Я буквально бачив, як відірвало ногу, але ще встиг накласти собі турнікет. А вже далі була евакуація, бо ще град прилетів і розірвало півстегна. Протезувався, реабілітувався.. На вулицях реагують по різному. Але я би закликав батьків пояснювати дітям, як саме з нами говорити. Що ногу чи руку можна втратити в аварії, не лише на війні і тд", — пояснив Ярослав.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора України розслідує 28 розстрілів українських полонених російськими солдатами з початку повномасштабного вторгнення. Від дій ворога загалом загинули 62 українські військовослужбовці.