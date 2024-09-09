Как говорить с протезированными военными - советы

Ветераны российско-украинской войны. Фото: Скриншот видео

Украинское общество должно научиться правильно воспринимать ветеранов войны, получивших ампутации конечностей и установивших вместо них протезы. Люди должны быть более терпимыми и говорить на эти темы со своими детьми.

Об этом Новини.LIVE рассказали ветераны российско-украинской войны.

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В частности, Артем получил сложное ранение во время обороны ныне оккупированной Курдюмовки, попав под минометный обстрел. Обломок боеприпаса попал мужчине под колено. Дальше была долгая эвакуация, врачи 4 дня пытались спасать ногу, однако из-за сепсиса вынуждены были ампутировать.

Ветеран войны Ярослав. Фото: Скриншот

"В обществе положительная тенденция по отношению к нам, но и негативные проявления. Недавно одна женщина сделала замечание, что я своим видом дискредитирую общество. У меня были подкотаные джинсы на стороне протеза, потому что нужно следить за коленным суставом и за неудобствами на порогах", – рассказал Ярослав.

По его словам, он рассказал женщине историю, как советы хоронили инвалидов войны по специальным резервуарам.

"Посетители в магазине меня поддержали. Не стоит жалеть военных или падать перед ними на колени. Просто принять их так же как и других людей, но еще пытавшихся что-то сделать в противостоянии с врагом", — отметил Артем.

Его побратим Ярослав, бывший боевой медик 66 бригады, получил ранение ноги во время эвакуации бойцы.

Ветераны российско-украинской войны - Сергей (слева) и Ярослав (справа)

"Я буквально видел, как оторвало ногу, но еще успел наложить себе турникет. А уже дальше была эвакуация, потому что еще град прилетел и разорвало полбедра. Протезировался, реабилитировался. На улицах реагируют по-разному. Но я бы призывал родителей объяснять детям, как именно с нами говорить. Что ногу или руку можно потерять в аварии, не только на войне и тд", — объяснил Ярослав.

Напомним, Офис Генпрокурора Украины расследует 28 расстрелов украинских плененных российскими солдатами с начала полномасштабного вторжения. От действий врага в общей сложности погибли 62 украинских военнослужащих.