Як ветерани та ветеранки можуть отримати безоплатні медикаменти — деталі від Мінветеранів

Пігулки в руках. Фото: Shutterstock

Українські ветерани та ветеранки можуть безкоштовно або з невеликою доплатою отримати медикаменти за декількома програмами. Зокрема захисники України можуть отримати понад 500 препаратів за програмою "Доступні ліки".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

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Як отримати безоплатні ліки

У повідомленні сказано, що для лікування та профілактики хронічних захворювань ветерани, зокрема, можуть безоплатно або з невеликою доплатою отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки".

На сьогодні у програмі 532 препарати від:

серцево-судинних захворюваннях (зокрема, для профілактики інсультів та інфарктів);

діабету І і ІІ типу, нецукрового діабету;

хронічного обструктивного захворювання легень;

розладів психіки та поведінки, епілепсії;

хвороби Паркінсона;

болю та для паліативних хворих й імуносупресанти.

Для отримання лікарських засобів за програмою "Доступні ліки" ветеранам необхідно мати електронний рецепт від сімейного або лікуючого лікаря. Їх можна забрати в аптеках, які мають договір із Національною службою здоров’я та позначені спеціальною наліпкою з логотипом НСЗУ.

Централізовані державні закупівлі передбачають закупівлю певних лікарських засобів за державні кошти. Зокрема, це препарати для лікування онкології, серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, туберкульозу, розладів психіки та поведінки й багато інших. Повний перелік ліків можна подивитися за посиланням.

Крім того, пацієнтам у лікарнях та на амбулаторному лікуванні надають препарати з Національного переліку основних лікарських засобів, включаючи ліки при серцевій недостатності, туберкульозі, гепатитах, Паркінсона, гормонах, інсулінах і протисудомних. Медичні заклади повинні самостійно закуповувати ці ліки для пацієнтів на 100%.

Інформація про наявність медикаментів оновлюється щотижня на сайтах місцевих органів влади та на інформаційних стендах лікарень. Щоб перевірити, чи включені ліки в Національний перелік, можна скористатися сервісом "Ліки контроль" за посиланням.

Також безоплатно отримати ліки ветерани та ветеранки можуть завдяки місцевим програмам забезпечення медикаментами. Їх вартість відшкодовується з бюджетів ОТГ.

Найчастіше це препарати для важкохворих та пацієнтів із рідкісними захворюваннями. Для отримання ліків за даними програмами варто звернутися до органів місцевого самоврядування.

"Важливо – якщо вас змушують купувати ліки, які мають бути в наявності в лікарні, негайно телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ 16-77", — додали у Мінветеранів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні запустили пілотний проєкт, спрямований на надання безоплатних послуг із зубопротезування ветеранам війни. Ця ініціатива спрямована на поліпшення стану здоров'я та соціального захисту цієї категорії громадян.

Ми також повідомляли про те, що в Україні в учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю внаслідок війни з'явилася можливість пройти безкоштовне навчання на нову професію. Колишні військовослужбовці зможуть здобути новий фах, пройти перепідготовку або підвищити рівень кваліфікації, у тому числі на курсах цільового призначення.