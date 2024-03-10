В качестве ветеранов и ветеранок могут получить бесплатные медикаменты — детали от Минветеранов

Таблетки в руках. Фото: Shutterstock

Украинские ветераны и ветеранки могут бесплатно или с небольшой доплатой получить медикаменты по нескольким программам. В частности, защитники Украины могут получить более 500 препаратов по программе "Доступні ліки".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

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В сообщении говорится, что для лечения и профилактики хронических заболеваний ветераны, в частности, могут бесплатно или с небольшой доплатой получить медикаменты по программе "Доступні ліки".

На сегодняшний день в программе 532 препарата от:

сердечно-сосудистых заболеваниях (в частности, для профилактики инсультов и инфарктов);

диабета I и II типа, несахарного диабета;

хроническое обструктивное заболевание легких;

расстройств психики и поведения, эпилепсии;

болезни Паркинсона;

боли и паллиативных больных и иммуносупрессанты.

Для получения лекарственных средств по программе "Доступні ліки" ветеранам необходимо иметь электронный рецепт от семейного или лечащего врача. Их можно забрать в аптеках, имеющих договор с Национальной службой здоровья и отмеченных специальной наклейкой с логотипом НСЗУ.

Централизованные государственные закупки предполагают закупку определенных лекарственных средств на государственные средства. В частности, это препараты для лечения онкологии, сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний, туберкулеза, расстройств психики и поведения и многие другие. Полный список лекарств можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, пациентам в больницах и на амбулаторном лечении предоставляют препараты из Национального перечня основных лекарственных средств, включая лекарства при сердечной недостаточности, туберкулезе, гепатитах, Паркинсоне, гормонах, инсулинах и противосудорожных. Медицинские учреждения должны самостоятельно закупать это лекарство для пациентов на 100%.

Информация о наличии медикаментов обновляется еженедельно на сайтах местных органов власти и на информационных стендах больниц. Чтобы проверить, включены ли лекарства в Национальный перечень, можно воспользоваться сервисом "Ліки контроль" по ссылке.

Также бесплатно получить лекарства ветераны и ветеранки могут благодаря местным программам обеспечения медикаментами. Их цена возмещается из бюджетов ОТГ.

Чаще это препараты для тяжелобольных и пациентов с редкими заболеваниями. Для получения лекарства по данным программам следует обратиться в органы местного самоуправления.

"Важно — если вас заставляют покупать лекарства, которые должны быть в наличии в больнице, немедленно звоните по телефону на горячую линию НСЗУ 16-77", — добавили в Минветеранов.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине запустили пилотный проект, направленный на предоставление бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны. Эта инициатива направлена на улучшение здоровья и социальной защиты этой категории граждан.

Мы также сообщали о том, что в Украине у участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью в результате войны появилась возможность пройти бесплатное обучение на новую профессию. Бывшие военнослужащие смогут получить новую специальность, пройти переподготовку или повысить уровень квалификации, в том числе на курсах целевого назначения.