В качестве ветеранов и ветеранок могут получить бесплатные медикаменты — детали от Минветеранов

Ветеранам доступны бесплатные лекарства — как получить
Украинские ветераны и ветеранки могут бесплатно или с небольшой доплатой получить медикаменты по нескольким программам. В частности, защитники Украины могут получить более 500 препаратов по программе "Доступні ліки".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.
Как получить безвозмездное лекарство
В сообщении говорится, что для лечения и профилактики хронических заболеваний ветераны, в частности, могут бесплатно или с небольшой доплатой получить медикаменты по программе "Доступні ліки".
На сегодняшний день в программе 532 препарата от:
- сердечно-сосудистых заболеваниях (в частности, для профилактики инсультов и инфарктов);
- диабета I и II типа, несахарного диабета;
- хроническое обструктивное заболевание легких;
- расстройств психики и поведения, эпилепсии;
- болезни Паркинсона;
- боли и паллиативных больных и иммуносупрессанты.
Для получения лекарственных средств по программе "Доступні ліки" ветеранам необходимо иметь электронный рецепт от семейного или лечащего врача. Их можно забрать в аптеках, имеющих договор с Национальной службой здоровья и отмеченных специальной наклейкой с логотипом НСЗУ.
Централизованные государственные закупки предполагают закупку определенных лекарственных средств на государственные средства. В частности, это препараты для лечения онкологии, сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний, туберкулеза, расстройств психики и поведения и многие другие. Полный список лекарств можно посмотреть по ссылке.
Кроме того, пациентам в больницах и на амбулаторном лечении предоставляют препараты из Национального перечня основных лекарственных средств, включая лекарства при сердечной недостаточности, туберкулезе, гепатитах, Паркинсоне, гормонах, инсулинах и противосудорожных. Медицинские учреждения должны самостоятельно закупать это лекарство для пациентов на 100%.
Информация о наличии медикаментов обновляется еженедельно на сайтах местных органов власти и на информационных стендах больниц. Чтобы проверить, включены ли лекарства в Национальный перечень, можно воспользоваться сервисом "Ліки контроль" по ссылке.
Также бесплатно получить лекарства ветераны и ветеранки могут благодаря местным программам обеспечения медикаментами. Их цена возмещается из бюджетов ОТГ.
Чаще это препараты для тяжелобольных и пациентов с редкими заболеваниями. Для получения лекарства по данным программам следует обратиться в органы местного самоуправления.
"Важно — если вас заставляют покупать лекарства, которые должны быть в наличии в больнице, немедленно звоните по телефону на горячую линию НСЗУ 16-77", — добавили в Минветеранов.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине запустили пилотный проект, направленный на предоставление бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны. Эта инициатива направлена на улучшение здоровья и социальной защиты этой категории граждан.
Мы также сообщали о том, что в Украине у участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью в результате войны появилась возможность пройти бесплатное обучение на новую профессию. Бывшие военнослужащие смогут получить новую специальность, пройти переподготовку или повысить уровень квалификации, в том числе на курсах целевого назначения.
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