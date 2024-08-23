Завдяки лібералізації торгівлі українських товарів побільшає на полицях британських магазинів

Верховна Рада спростила торгівлю між Україною та Великобританією — як це допоможе економіці
Всі внутрішні процедури для набрання чинності Угоди про вільну торгівлю, політичне співробітництво та стратегічне партнерство між Україною та Великобританією завершила Верховна Рада. Тепер до 2029 року, згідно з угодою, передбачається повна лібералізація торгівлі між двома країнами.
Про це 22 серпня, у четвер повідомляє Міністерство економіки України.
Які основні аспекти спрощення торгівлі між Україною та Великобританією
В документі уточнюється, що правила угоди діятимуть до 2029 року. Проте це не стосується м'яса птиці та яєць, по яких угода діятиме до 2026 рік.
У Мінекономіки вважають, що завдяки угоді наші експортери матимуть можливість більш гнучко планувати свою логістику, а надалі збільшити експорт своєї продукції.
Ця угода також сприятиме пожвавленню торгівлі між двома державами, а також наростить присутність українського борошна, зерна, молочної продукції, меду, цукру та інших продуктів на британський ринок.
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