Завдяки лібералізації торгівлі українських товарів побільшає на полицях британських магазинів

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: пресслужба ВР

Всі внутрішні процедури для набрання чинності Угоди про вільну торгівлю, політичне співробітництво та стратегічне партнерство між Україною та Великобританією завершила Верховна Рада. Тепер до 2029 року, згідно з угодою, передбачається повна лібералізація торгівлі між двома країнами.

Про це 22 серпня, у четвер повідомляє Міністерство економіки України.

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В документі уточнюється, що правила угоди діятимуть до 2029 року. Проте це не стосується м'яса птиці та яєць, по яких угода діятиме до 2026 рік.

У Мінекономіки вважають, що завдяки угоді наші експортери матимуть можливість більш гнучко планувати свою логістику, а надалі збільшити експорт своєї продукції.

Ця угода також сприятиме пожвавленню торгівлі між двома державами, а також наростить присутність українського борошна, зерна, молочної продукції, меду, цукру та інших продуктів на британський ринок.