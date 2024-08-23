Благодаря либерализации торговли украинских товаров прибавится на полках британских магазинов

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: пресс-служба ВР

Все внутренние процедуры вступления в силу Соглашения о свободной торговле, политическом сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией завершила Верховная Рада. Теперь до 2029 года согласно соглашению предполагается полная либерализация торговли между двумя странами.

Об этом 22 августа, в четверг сообщает Министерство экономики Украины.

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В документе уточняется, что правила соглашения будут действовать до 2029 года. Однако это не касается мяса птицы и яиц, по которым сделка будет действовать до 2026 года.

В Минэкономики считают, что благодаря соглашению наши экспортеры смогут более гибко планировать свою логистику, а в дальнейшем увеличить экспорт своей продукции.

Это соглашение также будет способствовать оживлению торговли между двумя государствами, а также увеличит присутствие украинской муки, зерна, молочной продукции, меда, сахара и других продуктов на британский рынок.