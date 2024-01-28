Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук. Фото: t.me/vereshchuk_iryna

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук прокоментувала "голу вечірку" на Закарпатті, яка сталася 26 січня. Вона наголосила, що це потрібно вже якось припиняти.

Про це Ірина Верещук написала у своєму Telegram-каналі.

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"Гола вечірка" на Закарпатті

Верещук не вірить, що керівники закладів не мають інших способів заробляти, аніж дозволяти проводити сумнівно-провокативні заходи.

"Не вірю, що місцева влада нічого не може зробити, щоб таких речей не відбувалося. Розумію, що заклади мають якось працювати, а людям треба десь відпочивати. Але певні речі під час війни робити не можна. Просто не можна, і все", — зазначила вона.

Глава Мінреінтеграції наголосила, що йдеться не про закон, а про людську солідарність. За її словами, не повинно бути так, що в межах одного соціуму одні ходять на штурми, а інші танцюють голими та хизуються в соцмережах.

"Мають бути межі на час війни. Це я звертаюсь до керівників закладів та місцевих влад", — додала Верещук.

Допис Верещук. Фото: скриншот

Нагадаємо, у селі Бартатів, що на Львівщині, приватна вечірка закінчилася сваркою через російську музику. За словами очевидця, о другій годині ночі він прокинувся від криків та гучної російської музики.

Також ми писали, що на закарпатському курорті "Ізки" під виглядом уроків йоги відбулася гола вечірка. Подія проходила у новорічну ніч.