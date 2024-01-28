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Верещук прокоментувала "голу вечірку" на Закарпатті

28 січня 2024 09:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Верещук прокоментувала "голу вечірку" на Закарпатті
Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук. Фото: t.me/vereshchuk_iryna
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук прокоментувала "голу вечірку" на Закарпатті, яка сталася 26 січня. Вона наголосила, що це потрібно вже якось припиняти.

Про це Ірина Верещук написала у своєму Telegram-каналі.

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"Гола вечірка" на Закарпатті

Верещук не вірить, що керівники закладів не мають інших способів заробляти, аніж дозволяти проводити сумнівно-провокативні заходи. 

"Не вірю, що місцева влада нічого не може зробити, щоб таких речей не відбувалося. Розумію, що заклади мають якось працювати, а людям треба десь відпочивати. Але певні речі під час війни робити не можна. Просто не можна, і все", — зазначила вона.

Глава Мінреінтеграції наголосила, що йдеться не про закон, а про людську солідарність. За її словами, не повинно бути так, що в межах одного соціуму одні ходять на штурми, а інші танцюють голими та хизуються в соцмережах.

"Мають бути межі на час війни. Це я звертаюсь до керівників закладів та місцевих влад", — додала Верещук.

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Допис Верещук. Фото: скриншот

Нагадаємо, у селі Бартатів, що на Львівщині, приватна вечірка закінчилася сваркою через російську музику. За словами очевидця, о другій годині ночі він прокинувся від криків та гучної російської музики. 

Також ми писали, що на закарпатському курорті "Ізки" під виглядом уроків йоги відбулася гола вечірка. Подія проходила у новорічну ніч. 

Україна
Закарпаття
Ірина Верещук
влада
люди

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