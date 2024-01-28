Глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Фото: t.me/vereshchuk_iryna

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук прокомментировала "голую вечеринку" на Закарпатье, которая произошла 26 января. Она подчеркнула, что это нужно уже как-то прекращать.

Об этом Ирина Верещук написала в своем Telegram-канале.

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"Голая вечеринка" на Закарпатье

Верещук не верит, что у руководителей заведений нет других способов зарабатывать, чем позволять проводить сомнительно-провокативные мероприятия.

"Не верю, что местная власть ничего не может сделать, чтобы таких вещей не происходило. Понимаю, что заведения должны как-то работать, а людям надо где-то отдыхать. Но определенные вещи во время войны делать нельзя. Просто нельзя, и все", — отметила она.

Глава Минреинтеграции подчеркнула, что речь идет не о законе, а о человеческой солидарности. По ее словам, не должно быть так, что в рамках одного социума одни ходят на штурмы, а другие танцуют голыми и хвастаются в соцсетях.

"Должны быть границы на время войны. Это я обращаюсь к руководителям заведений и местным властям", — добавила Верещук.

Пост Верещук. Фото: скриншот

Напомним, в селе Бартатов Львовской области частная вечеринка закончилась ссорой из-за российской музыки. По словам очевидца, в два часа ночи он проснулся от криков и громкой русской музыки.

Также мы писали, что на закарпатском курорте Изки под видом уроков йоги состоялась голая вечеринка. Событие проходило в новогоднюю ночь.