Великдень, Паска, Пасха чи "куліч" — правильна назва святкового дня та випічки
Цього року свято Воскресіння Христова православні віряни відзначають 5 травня. Католики святкували Великдень ще 31 березня.
Як правильно називати свято, а також обрядову випічку — далі у матеріалі Новини.LIVE.
Великдень чи Пасха — як правильно
Велика кількість людей плутають назви свята та головних атрибутів і не знають, як правильно говорити: Великдень чи Пасха, куліч чи паска тощо. Це поширені помилки, яких можна уникнути, вивчивши кілька простих правил.
Головною стравою на святковому столі є паска — українська традиційна здобна випічка.
У багатьох словниках, зокрема у Великому тлумачному, Орфографічному, Словнику-довіднику з культури української мови, терміни Пасха та Паска вживаються у значенні свята Воскресіння Христа.
Термін Пасха використовується історично і походить від давньоєврейського слова Песах — свята давніх юдеїв, що символізувало "вихід із єгипетського рабства".
До того ж терміном Пасх(к) позначають "православний" Великдень майже у всіх мовах. Проте "Пасхи" немає у словнику української мови Б. Грінченка.
Термін "Великдень" є перекладом грецького терміну, який також позначає Воскресіння Христове.
Багато філологів вважають, що рекомендують вживати термін "Великдень" як більш стилістично привабливий. Хоча помилкою не буде жоден із варіантів.
Паска чи куліч — що ми їмо за святковим столом
Стосовно святкової випічки, то тут й історики, і філологи сходяться на терміні "паска". Слова "куліч" в українській мові немає. Також є терміни баба, бабка. У деяких регіонах використовується слово "колач".
Великодню випічку правильно називати лише "паска".
Тож, готуємось до Великодня і печемо паски!
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