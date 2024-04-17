Паска, Пасха или "кулич" — правильное название праздничного дня и выпечки

Украинцы святят паски. Фото: УНИАН

В этом году праздник воскресения Христова православные верующие отмечают 5 мая. Католики праздновали Пасху еще 31 марта.

Как правильно называть праздник, а также обрядовую выпечку — в материале Новини.LIVE.

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Паска или Пасха — как правильно

Большое количество людей путают названия праздника и главных атрибутов и не знают, как правильно говорить: Пасха или Паска, кулич или паска. Это распространенные ошибки, которые можно избежать, изучив несколько простых правил.

Главным блюдом на праздничном столе является паска — украинская традиционная сдобная выпечка.

Во многих словарях, в частности в Большом толковом, Орфографическом, Словаре-справочнике по культуре украинского языка, термины Паска и Пасха употребляются в значении праздника Воскресения Христа.

Термин Пасха используется исторически и происходит от древнееврейского слова Песах — праздника древних иудеев, что символизировало "выход из египетского рабства".

К тому же термином Пасх(к) обозначают "православную" Пасху почти во всех языках. Однако "Пасхи" нет в словаре украинского языка Б. Гринченко.

Термин "Великдень" является переводом греческого термина, который также обозначает Воскресение Христово.

Многие филологи в украинском языке рекомендуют употреблять термин "Великдень" как более стилистически привлекательный. Хотя ошибкой не будет ни один из вариантов.

Кулич или паска — что мы едим за праздничным столом

Что касается праздничной выпечки, то здесь и историки, и филологи сходятся на термине "паска". Слова "кулич" в украинском языке нет. Также есть термин "бабка". В некоторых регионах используется слово "колач".

Пасхальную выпечку по-украински правильно называть только "паска".

Итак, готовимся к Пасхе и печем паски!

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