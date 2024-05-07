Як українці в Польщі святкували Великдень

Святкування Великодня від "Українського дому" в Польщі. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Третій рік поспіль через російську агресію українські біженці змушені святкувати Великдень далеко від рідного дому та близьких людей. Аби українці в чужій країні не почувалися самотньо в цей день, фундація "Український дім" у Варшаві влаштувала масштабне святкування — на Великодній сніданок у Новому театрі зібралося близько півсотні людей.

Долучилась до святкування й спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Варшаві Юлія Войнар.

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Для всіх тих, хто не має змоги святкувати Великдень на Батьківщині через війну, "Український дім" влаштував спільне святкування. Українці могли долучитись, щоб відчути святкову атмосферу, поспілкуватися з земляками та поїсти паски.

Святкування Великодня від "Українського дому". Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Святкування Великодня від "Українського дому". Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Святкування Великодня від "Українського дому". Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Святкування Великодня від "Українського дому". Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Святкування Великодня від "Українського дому". Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE 1 / 5

Присутніх частували традиційними стравами й розважали музичними виступами та гаївками.

"У суботу я ходила до своєї церкви, посвятила пасочки, поспілкувалася з пасторами, поставила свічечку, подала за здоров'я своїх близьких. А в неділю вже прийшла сюди", — розповіла Катерина з Чернігова.

Біженка з України Катерина. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Не вперше святкує Великдень разом з українцями у Варшаві Аліна з сином Романом, які приїхали до Польщі більше двох років тому. Жінка каже, традиційно на свята разом з сином одягають вишиванки:

"Цю вишиванку син обрав, сказав, що хоче виглядати патріотично, шанувати українські традиції. Дуже класно на такому заході зустрічати вже знайомі обличчя, спілкуватися з українцями, дивитися гарний концерт, слухати українські пісні, дуже гарний банкет - і паску спробувати, і традиційні наїдки, традиційну українську кухню. Просто око милується від різнобарв'я вишиванок, суконь. Дуже тішить, що багато дітей у вишиванках".

Аліна з сином Романом. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

За святковим настроєм та домашньою атмосферою на Великодній сніданок прийшла й Наталя з Києва, колишня переселенка з Криму:

"Не пекла паски, не було настрою взагалі. Біля нашої церкви волонтери продавали паски на підтримку ЗСУ, і то було з любов'ю, смачні. Ми сходили і купили там. Відчуття свята створив "Український дім", інакше для мене це би був звичайний день, пішла б на роботу можливо".

Наталя, переселенка з Києва. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE

Щороку в "Українському домі" намагаються зробити свято Великодня особливим, передусім, щоб зберегти традиції наших бабусь та дідусів, розповідає координаторка фундації Валерія Шахунова. Утім, за її словами, організувати свято цього року було дещо складніше, ніж у попередні:

"У цьому році ми бачимо тенденцію, що великі донори, великі спонсори виходять з варшавського, з польського ринку. Вони бачать кризу також в інших місцях, зокрема в Ізраїлі, в Газі. І це проблема, ми про це говоримо постійно. І в цьому роци ми велику кількість грошей виділили з бюджету "Українського дому". Саме тому у нас нема крашанок, ми замовляли кейтеринг за свій кошт. Ми також замовили близько 100 пасок, бо розуміли, що без них не буде Великодня".

Координаторка "Українського дому" Валерія Шахунова. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE​​​

Святкування вдалося організувати й завдяки донатам небайдужих людей, зазначила голова Фонду "Український дім" Мирослава Керик. Такі зібрання неабияк потрібні людям старшого покоління, каже вона:

"Люди, які до нас приходять, вони найбільше потребують допомоги. Вони не мають тут родин часто. Фінансово їм дуже важко, оскільки вони живуть фактично тільки за українську пенсію і деяку допомогу. Ми раді, що вони приходять. Вони потребують побути разом, познайомитися з іншими, щоб не почуватися самотніми"

Голова Фонду "Український дім" Мирослава Керик. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE​​​

Минулого року за спільним великоднім столом було втричі більше українців — півтори тисячі. Організатори кажуть, це тому, що Великдень цьогоріч співпав з травневими святами у Польщі, і багато хто поїхав до родини в Україну.

Великодній сніданок відбувся під патронатом посольства України у Польщі та мера Варшави.