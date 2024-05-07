Как украинцы в Польше праздновали Пасху

Празднование Пасхи от "Украинского дома" в Польше. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Третий год подряд из-за российской агрессии украинские беженцы вынуждены праздновать Пасху вдали от родного дома и близких людей. Чтобы украинцы в чужой стране не чувствовали себя одиноко в этот день, фонд "Украинский дом" в Варшаве устроил масштабное празднование — на Пасхальный завтрак в Новом театре собралось около полусотни человек.

Включилась в празднование и специальная корреспондентка Новини.LIVE в Варшаве Юлия Войнар.

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Для всех тех, кто не может праздновать Пасху на Родине из-за войны, "Украинский дом" устроил совместное празднование. Украинцы могли приобщиться, чтобы почувствовать праздничную атмосферу, пообщаться с земляками и поесть пасхи.

Празднование Пасхи от "Украинского дома". Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Празднование Пасхи от "Украинского дома". Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Празднование Пасхи от "Украинского дома". Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Празднование Пасхи от "Украинского дома". Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Празднование Пасхи от "Украинского дома". Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE 1/5 ​ 5

Присутствующих угощали традиционными блюдами и развлекали музыкальными выступлениями и рощами.

"В субботу я ходила в свою церковь, посвятила куличи, пообщалась с пасторами, поставила свечу, подала за здоровье своих близких. А в воскресенье уже пришла сюда", — рассказала Екатерина из Чернигова.

Беженка из Украины Екатерина. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Не впервые празднует Пасху вместе с украинцами в Варшаве Алина с сыном Романом, приехавшими в Польшу более двух лет назад. Женщина говорит, традиционно на праздники вместе с сыном одевают вышиванки.

"Эту вышиванку сын выбрал, сказал, что хочет выглядеть патриотично, уважать украинские традиции. Очень классно на таком мероприятии встречать уже знакомые лица, общаться с украинцами, смотреть хороший концерт, слушать украинские песни, очень хороший банкет - и пасху попробовать, и традиционные яства, традиционную украинскую кухню. Просто глаз любуется от разноцветия вышиванок, платьев."

Алина с сыном Романом. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

За праздничным настроением и домашней атмосферой на Пасхальный завтрак пришла и Наталья из Киева, бывшая переселенка из Крыма:

"Не пекла пояса, не было настроения вообще. Возле нашей церкви волонтеры продавали пояса в поддержку ВСУ, и это было с любовью, вкусные. Мы сходили и купили там. Ощущение праздника создал "Украинский дом", иначе для меня это бы был обычный день, пошла на работу возможно".

Наталья, переселенка из Киева. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Каждый год в "Украинском доме" пытаются сделать праздник Пасхи особенным, прежде всего, чтобы сохранить традиции наших бабушек и дедушек, рассказывает координатор фонда Валерия Шахунова. Впрочем, по ее словам, организовать праздник в этом году было несколько сложнее, чем в предыдущие.

"В этом году мы видим тенденцию, что большие доноры, большие спонсоры выходят из варшавского, с польского рынка. Они видят кризис также в других местах, в частности в Израиле, в Газе. И это проблема, мы об этом говорим постоянно. И в этом роцы мы большое количество денег выделили из бюджета "Украинского дома". Именно поэтому у нас нет пасхальных яиц, мы заказывали кейтеринг за свой счет."

Координатор "Украинского дома" Валерия Шахунова. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Празднование удалось организовать и благодаря донатам неравнодушных людей, отметила глава Фонда "Украинский дом" Мирослава Керик. Такие собрания очень нужны людям старшего поколения, говорит она:

"Люди, которые к нам приходят, они больше нуждаются в помощи. Они не имеют здесь семей часто. Финансово им очень тяжело, поскольку они живут фактически только за украинскую пенсию и некоторую помощь. Мы рады, что они приходят. Они нуждаются в том, чтобы побыть вместе, познакомиться с другими, чтобы не чувствовать себя одинокими"

Глава Фонда "Украинский дом" Мирослава Керик. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

В прошлом году за общим пасхальным столом было втрое больше украинцев — полторы тысячи. Организаторы говорят, это потому, что Пасха в этом году совпала с майскими праздниками в Польше, и многие уехали в семью в Украину.

Пасхальный завтрак прошел под патронатом посольства Украины в Польше и мэра Варшавы.