Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Вбивство українця у Польщі — у Вроцлаві ув'язнили сімох підозрюваних arrow

Вбивство українця у Польщі — у Вроцлаві ув'язнили сімох підозрюваних

6 червня 2024 19:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Польщі судили підозрюваних у вбивстві українця — який вирок
Суд на вбивцями. Фото: Maciej Kulczyński /PAP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У польському Вроцлаві у четвер, 6 червня, судили винних у справі про смерть українця Дмитра Никифоренка у міському витверезнику три роки тому. За вердиктом суду було ув'язнено семеро осіб.

Про це повідомляє RMF24.

Читайте також:

У Польщі судили винних у вбивстві українця

Як повідомляє мовник, суд визнав їх винними у вбивстві через необережність шляхом побиття та насильства, а лікаря — у службовій бездіяльності. Вони отримали п'ять років позбавлення волі.

Також суд виправдав двох співробітниць центру допомоги особам у стані сп'яніння.

Крім того, засуджені мають сплатити батькам та нареченій загиблого хлопця по 50 тисяч євро. Проте, за словами батька Дмитра, підсудні мали отримати по 25 років позбавлення волі за вбивство.

Смерть українця в Польщі

Нагадаємо, що вінничанин Дмитро Никифоренко, якого катували у вроцлавському витверезнику, помер два роки тому.  Він працював на будівництві. У липні 2021 року Никифоренко разом колегами повертався з барбекю, на якому усі випивали. Але в момент сп'яніння він потрапив до витверезника.

вбивство вроцлав
Дмитро Никифоренко разом із двоюрідною сестрою. Фото: Onet

Згодом у мережі з'явилося відео катувань, які призвели до смерті хлопця. Незаконні дії вчиняли польські поліцейські, які намагалися приховати злочин.

Також додамо, що у Черниках знайшли закопані тіла трьох новонароджених дітей: у вбивстві звинуватили їхнього батька. 

суд
в'язниця
вбивство
українці в Польщі
Кримінал
Польща

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня