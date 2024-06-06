У Польщі судили підозрюваних у вбивстві українця — який вирок

Суд на вбивцями. Фото: Maciej Kulczyński /PAP

У польському Вроцлаві у четвер, 6 червня, судили винних у справі про смерть українця Дмитра Никифоренка у міському витверезнику три роки тому. За вердиктом суду було ув'язнено семеро осіб.

Про це повідомляє RMF24.

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Як повідомляє мовник, суд визнав їх винними у вбивстві через необережність шляхом побиття та насильства, а лікаря — у службовій бездіяльності. Вони отримали п'ять років позбавлення волі.

Також суд виправдав двох співробітниць центру допомоги особам у стані сп'яніння.

Крім того, засуджені мають сплатити батькам та нареченій загиблого хлопця по 50 тисяч євро. Проте, за словами батька Дмитра, підсудні мали отримати по 25 років позбавлення волі за вбивство.

Смерть українця в Польщі

Нагадаємо, що вінничанин Дмитро Никифоренко, якого катували у вроцлавському витверезнику, помер два роки тому. Він працював на будівництві. У липні 2021 року Никифоренко разом колегами повертався з барбекю, на якому усі випивали. Але в момент сп'яніння він потрапив до витверезника.

Дмитро Никифоренко разом із двоюрідною сестрою. Фото: Onet

Згодом у мережі з'явилося відео катувань, які призвели до смерті хлопця. Незаконні дії вчиняли польські поліцейські, які намагалися приховати злочин.

Також додамо, що у Черниках знайшли закопані тіла трьох новонароджених дітей: у вбивстві звинуватили їхнього батька.