В Польше судили подозреваемых в убийстве украинца — какой приговор

Убийство украинца в Польше — во Вроцлаве заключили в тюрьму семерых подозреваемых
В польском Вроцлаве в четверг, 6 июня, судили виновных по делу о смерти украинца Дмитрия Никифоренко в городском вытрезвителе три года назад. Судебный вердикт отправил в тюрьму семь человек.
Об этом сообщает RMF24.
В Польше судили виновных в убийстве украинца
Как сообщает вещатель, суд признал их виновными в убийстве по неосторожности путем избиения и насилия, а врача — в служебном бездействии. Они получили пять лет лишения свободы.
Суд также оправдал двух сотрудниц центра помощи лицам в состоянии опьянения.
Кроме того, осужденные должны оплатить родителям и невесте погибшего парня по 50 тысяч евро. Однако, по словам отца Дмитрия, подсудимые должны были получить по 25 лет лишения свободы за убийство.
Смерть украинца в Польше
Напомним, что винничанин Дмитрий Никифоренко, которого пытали во вроцлавском вытрезвителе, умер два года назад. Он работал на строительстве. В июле 2021 года Никифоренко вместе с коллегами возвращался с барбекю, на котором все выпивали. Но в момент опьянения он попал в вытрезвитель.
Впоследствии в сети появилось видео пыток, приведших к смерти парня. Незаконные действия совершали польские полицейские, пытавшиеся скрыть преступление.
Также добавим, что в Черниках нашли закопанные тела трех новорожденных: в убийстве обвинили их отца.
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