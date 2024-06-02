Після якої події половина пар розлучається — результати дослідження

Важливий етап у стосунках — дослідники назвали подію, після якої половина пар розбігається
Перша спільна мандрівка часом знімає рожеві окуляри з закоханих очей і дозволяє побачити реалії буденного життя. Таким чином для половини пар ця подорож обертається розривом стосунків.
Про це свідчать результати дослідження гіганта сайтів знайомств Dating.com.
Причини розриву стосунків після подорожі
"Перша спільна поїздка — це важливий етап у відносинах, незалежно від того, чи відбувається вона в перші місяці знайомства, чи під час медового місяця. Провести разом кілька днів або тижнів — це зовсім інший досвід, ніж просто зустрічі на кілька годин чи навіть вихідні", — зазначила віцепрезидентка та експертка зі знайомств Dating.com Марія Салліван.
Чимало пар стикаються з не надто приємними моментами під час мандрівки. Так, 31% розійшлися, бо їх партнер будив з самого рання під час відпустки, 38% розірвали стосунки, оскільки через партнера спізнювалися на вечерю, близько 40% опитаних вважають, що звички залишати зубну пасту в раковині та забувати поповнювати запаси туалетного паперу руйнують романтику.
Крім того, спільна подорож також шанс побачити, як партнер ставиться до оточення. 31% респондентів розійшлися з партнером після його грубощів на адресу персоналу готелю, ресторану чи екскурсовода. Окрім незадоволень побутовим життям та манерою поводження з людьми, 44% зізналися про серйозні відкриття під час мандрівки з коханим щодо їхньої сумісності.
Половина пар після подорожі більш закохана
Однак дослідження має й протилежний бік, адже половина пар після першої подорожі заявили, що почуваються більш закоханими та впевненими у своїх почуттях.
"Після повернення ви можете вирішити розлучитися. Але так само ймовірно, що ви залишитеся разом і любитимете одне одного ще сильніше, ніж раніше", — наголосила Салліван.
Нагадаємо, що секрети міцних та щасливих стосунків полягають в простих речах. Водночас за поведінкою партнера легко розпізнати нездорові стосунки.
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