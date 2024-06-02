Після якої події половина пар розлучається — результати дослідження

Закохана пара свариться. Фото: freepik.com

Перша спільна мандрівка часом знімає рожеві окуляри з закоханих очей і дозволяє побачити реалії буденного життя. Таким чином для половини пар ця подорож обертається розривом стосунків.

Про це свідчать результати дослідження гіганта сайтів знайомств Dating.com.

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Причини розриву стосунків після подорожі

"Перша спільна поїздка — це важливий етап у відносинах, незалежно від того, чи відбувається вона в перші місяці знайомства, чи під час медового місяця. Провести разом кілька днів або тижнів — це зовсім інший досвід, ніж просто зустрічі на кілька годин чи навіть вихідні", — зазначила віцепрезидентка та експертка зі знайомств Dating.com Марія Салліван.

Чимало пар стикаються з не надто приємними моментами під час мандрівки. Так, 31% розійшлися, бо їх партнер будив з самого рання під час відпустки, 38% розірвали стосунки, оскільки через партнера спізнювалися на вечерю, близько 40% опитаних вважають, що звички залишати зубну пасту в раковині та забувати поповнювати запаси туалетного паперу руйнують романтику.

Крім того, спільна подорож також шанс побачити, як партнер ставиться до оточення. 31% респондентів розійшлися з партнером після його грубощів на адресу персоналу готелю, ресторану чи екскурсовода. Окрім незадоволень побутовим життям та манерою поводження з людьми, 44% зізналися про серйозні відкриття під час мандрівки з коханим щодо їхньої сумісності.

Половина пар після подорожі більш закохана

Однак дослідження має й протилежний бік, адже половина пар після першої подорожі заявили, що почуваються більш закоханими та впевненими у своїх почуттях.

"Після повернення ви можете вирішити розлучитися. Але так само ймовірно, що ви залишитеся разом і любитимете одне одного ще сильніше, ніж раніше", — наголосила Салліван.

Нагадаємо, що секрети міцних та щасливих стосунків полягають в простих речах. Водночас за поведінкою партнера легко розпізнати нездорові стосунки.