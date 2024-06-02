Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Важный этап в отношениях — исследователи назвали событие, после которого половина пар разбегается arrow

Важный этап в отношениях — исследователи назвали событие, после которого половина пар разбегается

2 июня 2024 05:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
После какого события половина пар расстается — результаты исследования
Влюбленная пара ссорится. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Первое совместное путешествие подчас снимает розовые очки с влюбленных глаз и позволяет увидеть реалии обыденной жизни. Таким образом, для половины пар это путешествие оборачивается разрывом отношений.

Об этом свидетельствуют результаты исследования гиганта сайтов знакомств Dating.com.

Читайте также:

Причины разрыва отношений после путешествия

"Первая совместная поездка — это важный этап в отношениях, независимо от того, происходит ли она в первые месяцы знакомства или во время медового месяца. Провести вместе несколько дней или недель — это совсем другой опыт, чем просто встречи на несколько часов или даже выходные", — отметила вице-президент и эксперт по знакомствам Dating.com Мария Салливан.

Многие пары сталкиваются с не слишком приятными моментами во время путешествия. Так, 31% разошлись, потому что их партнер будил с самого раннего времени во время отпуска, 38% разорвали отношения, поскольку из-за партнера опаздывали на ужин, около 40% опрошенных считают, что привычки оставлять зубную пасту в раковине и забывать пополнять запасы туалетной бумаги разрушают романтику.

Кроме того, совместное путешествие также шанс увидеть, как партнер относится к окружающим. 31% респондентов разошлись с партнером после его грубости в адрес персонала гостиницы, ресторана или экскурсовода. Кроме недовольств бытовой жизнью и манерой обращения с людьми, 44% признались о серьезных открытиях во время путешествия с любимым по поводу их совместимости.

Половина пар после путешествия более влюбленная

Однако у исследования есть и противоположная сторона, ведь половина пар после первого путешествия заявили, что чувствуют себя более влюбленными и уверенными в своих чувствах.

"По возвращении вы можете решить развестись. Но так же вероятно, что вы останетесь вместе и будете любить друг друга еще сильнее, чем раньше", — подчеркнула Салливан.

Напомним, что секреты крепких и счастливых отношений заключаются в простых вещах. В то же время по поведению партнера легко распознать нездоровые отношения.

путешествие
отдых
люди
развод
Любовь
исследование
ученые

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном