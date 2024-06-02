После какого события половина пар расстается — результаты исследования

Важный этап в отношениях — исследователи назвали событие, после которого половина пар разбегается
Первое совместное путешествие подчас снимает розовые очки с влюбленных глаз и позволяет увидеть реалии обыденной жизни. Таким образом, для половины пар это путешествие оборачивается разрывом отношений.
Об этом свидетельствуют результаты исследования гиганта сайтов знакомств Dating.com.
Причины разрыва отношений после путешествия
"Первая совместная поездка — это важный этап в отношениях, независимо от того, происходит ли она в первые месяцы знакомства или во время медового месяца. Провести вместе несколько дней или недель — это совсем другой опыт, чем просто встречи на несколько часов или даже выходные", — отметила вице-президент и эксперт по знакомствам Dating.com Мария Салливан.
Многие пары сталкиваются с не слишком приятными моментами во время путешествия. Так, 31% разошлись, потому что их партнер будил с самого раннего времени во время отпуска, 38% разорвали отношения, поскольку из-за партнера опаздывали на ужин, около 40% опрошенных считают, что привычки оставлять зубную пасту в раковине и забывать пополнять запасы туалетной бумаги разрушают романтику.
Кроме того, совместное путешествие также шанс увидеть, как партнер относится к окружающим. 31% респондентов разошлись с партнером после его грубости в адрес персонала гостиницы, ресторана или экскурсовода. Кроме недовольств бытовой жизнью и манерой обращения с людьми, 44% признались о серьезных открытиях во время путешествия с любимым по поводу их совместимости.
Половина пар после путешествия более влюбленная
Однако у исследования есть и противоположная сторона, ведь половина пар после первого путешествия заявили, что чувствуют себя более влюбленными и уверенными в своих чувствах.
"По возвращении вы можете решить развестись. Но так же вероятно, что вы останетесь вместе и будете любить друг друга еще сильнее, чем раньше", — подчеркнула Салливан.
Напомним, что секреты крепких и счастливых отношений заключаются в простых вещах. В то же время по поведению партнера легко распознать нездоровые отношения.
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