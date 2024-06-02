После какого события половина пар расстается — результаты исследования

Влюбленная пара ссорится. Фото: freepik.com

Первое совместное путешествие подчас снимает розовые очки с влюбленных глаз и позволяет увидеть реалии обыденной жизни. Таким образом, для половины пар это путешествие оборачивается разрывом отношений.

Об этом свидетельствуют результаты исследования гиганта сайтов знакомств Dating.com.

Читайте также:

Причины разрыва отношений после путешествия

"Первая совместная поездка — это важный этап в отношениях, независимо от того, происходит ли она в первые месяцы знакомства или во время медового месяца. Провести вместе несколько дней или недель — это совсем другой опыт, чем просто встречи на несколько часов или даже выходные", — отметила вице-президент и эксперт по знакомствам Dating.com Мария Салливан.

Многие пары сталкиваются с не слишком приятными моментами во время путешествия. Так, 31% разошлись, потому что их партнер будил с самого раннего времени во время отпуска, 38% разорвали отношения, поскольку из-за партнера опаздывали на ужин, около 40% опрошенных считают, что привычки оставлять зубную пасту в раковине и забывать пополнять запасы туалетной бумаги разрушают романтику.

Кроме того, совместное путешествие также шанс увидеть, как партнер относится к окружающим. 31% респондентов разошлись с партнером после его грубости в адрес персонала гостиницы, ресторана или экскурсовода. Кроме недовольств бытовой жизнью и манерой обращения с людьми, 44% признались о серьезных открытиях во время путешествия с любимым по поводу их совместимости.

Половина пар после путешествия более влюбленная

Однако у исследования есть и противоположная сторона, ведь половина пар после первого путешествия заявили, что чувствуют себя более влюбленными и уверенными в своих чувствах.

"По возвращении вы можете решить развестись. Но так же вероятно, что вы останетесь вместе и будете любить друг друга еще сильнее, чем раньше", — подчеркнула Салливан.

Напомним, что секреты крепких и счастливых отношений заключаются в простых вещах. В то же время по поведению партнера легко распознать нездоровые отношения.