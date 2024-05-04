В ЗСУ офіційно затвердили новий брендбук

Реклама ЗСУ на банері. Ілюстративне фото: telegraf.design

Нові стандарти та логотипи ЗСУ були офіційно затверджені наказом начальника Генерального штабу, що відзначає важливий крок у вдосконаленні військової ідентичності та спрямований на підвищення престижу та єдності армії.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ у Telegram в суботу, 4 травня.

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Новий брендбук ЗСУ

Оновлення брендбуку ЗСУ включає в себе кілька ключових елементів:

Новий логотип Військової служби правопорядку: тепер поліцейська зірка супроводжується прозорим військовим Тризубом, що символізує єдність і спільну мету військових та правоохоронних органів. Нагородні сертифікати для пам'ятних нагрудних знаків: ця ініціатива покликана вшанувати внесок військових частин у службу та захист країни, підвищуючи важливість їхнього внеску в загальний успіх армії. Повноцінна система урочистих документів: грамоти та подяки від Головнокомандувача для командирів усіх військових частин, різні за видами й силами ЗСУ. Це не лише вшанування за досягнення, а й підтримка духу колективу та мотивація для подальших успіхів. Оновлені свідоцтва та сертифікати навчальних центрів: це важливий крок для покращення професійної підготовки військових та підвищення стандартів освіти в ЗСУ.

Кольори ЗСУ в комунікації. Фото: Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ

Також з’явилася детальна методика — як правильно оформити візуал — "Керівництво із використанням графічного стилю у видимій комунікації". Зараз у розпорядженні всіх військових медійників і SMM-спеціалістів регламентовані кольори для кодів, шрифтів, макетів, логотипів, макетування тощо.

"Це об’єднує Збройні сили України. Та наближає нас за виглядом до кращих армій світу", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ

Нагадаємо, раніше у ЗСУ заговорили про створення підрозділу жінок-штурмовиків.

Також ми розповідали, що під час воєнного стану та загальної мобілізації українські військовослужбовці можуть відпочити за кордоном. Для цього потрібно дотриматися необхідної процедури зібрання документів та подачі рапорту до командира частини.