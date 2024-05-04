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В ВСУ официально утвердили новый брендбук

4 мая 2024 19:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В ВСУ официально утвердили новый брендбук
Реклама ВСУ на баннере. Иллюстративное фото: telegraf.design
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Новые стандарты и логотипы ВСУ были официально утверждены приказом начальника Генерального штаба, который отмечает важный шаг в совершенствовании военной идентичности и направлен на повышение престижа и единства армии.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ в Telegram в субботу, 4 мая.

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Новый брендбук ВСУ

Обновление брендбука ВСУ включает в себя несколько ключевых элементов:

  1. Новый логотип Военной службы правопорядка: теперь полицейская звезда сопровождается прозрачным военным Трезубцем, что символизирует единство и общую цель военных и правоохранительных органов.
  2. Наградные сертификаты для памятных нагрудных знаков: эта инициатива призвана отметить вклад воинских частей в службу и защиту страны, повышая важность их вклада в общий успех армии.
  3. Полноценная система торжественных документов: грамоты и благодарности от Главнокомандующего для командиров всех воинских частей, разные по видам и силам ВСУ. Это не только чествование за достижения, но и поддержка духа коллектива и мотивация дальнейших успехов.
  4. Обновленные свидетельства и сертификаты учебных центров: важный шаг для улучшения профессиональной подготовки военных и повышения стандартов образования в ВСУ.
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Цвета ВСУ в коммуникации. Фото: Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ

Также появилась подробная методика, как правильно оформить визуал — "Руководство с использованием графического стиля в видимой коммуникации". Сейчас в распоряжении всех военных медийщиков и SMM-специалистов регламентированы цвета для кодов, шрифтов, макетов, логотипов, макетирования и т.д.

"Это объединяет Вооруженные силы Украины. Но приближает нас по виду к лучшим армиям мира", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ

Напомним, ранее в ВСУ заговорили о создании подразделения женщин-штурмовиков.

Также мы рассказывали, что во время военного положения и общей мобилизации украинские военнослужащие могут отдохнуть за границей. Для этого необходимо соблюсти необходимую процедуру сбора документов и подачи рапорта командиру части.

ВСУ
Генштаб ВСУ
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