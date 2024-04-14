В ЗМІ розкрили, коли та як Україна знищить Кримський міст

Пошкоджений Кримський міст. Фото: росЗМІ

Атаку по Кримському мосту планують здійснити за допомогою ракет Storm Shadow, морських безпілотників і західних винищувачів F-16. Україна має намір реалізувати заплановане до середини липня цього року.

Про це йдеться у статті британського видання The Sun.

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Знищення Кримського мосту

Згідно з матеріалом видання The Sun, для України це становить основну мету — гротескна демонстрація проти 10-річної російської окупації. Знищення мосту може значно ускладнити російські поставки до анексованого Криму та заблокувати рух російських військ.

Брайан Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гудзона та директор Центру оборонних концепцій і технологій, вважає, що така атака є можливою за наявності правильної зброї.

"Найбільш захищений міст у світі може бути зруйнований за допомогою масованої атаки з повітря та моря у стилі великого вибуху", — сказав експерт з військово-морських операцій і радіоелектронної боротьби.

Основний план атаки передбачає використання ракет Storm Shadow для атаки на верхню частину мосту. Ці ракети, зокрема британські Storm Shadow і французькі SCALP, відомі своєю точністю та навичками ухилення від протиповітряної оборони.

Для знищення основи мосту планується використати морські безпілотники, такі як модифіковані баржі з ​​дистанційним керуванням або малі контейнеровози. Це дозволить Україні завдати значних пошкоджень мосту і ускладнити його відновлення.

Один із викликів, з якими стикається Україна, полягає в обмеженій кількості літаків, здатних здійснити таку атаку. Очікується, що нові західні винищувачі F-16 допоможуть забезпечити додаткову підтримку для цієї операції.

Попри складнощі, пов'язані з такою масштабною атакою, джерело, близьке до Міністерства оборони України, підтвердило виданню, що цей план є абсолютно можливим.

"Це просто міст, він уже кілька разів був суттєво пошкоджений", — сказало джерело.

До цього речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів, що знищення Кримського мосту вже давно анонсовано й, можливо, він "доживає" свої останні місяці. Операція з ліквідації цієї незаконної споруди буде унікальна, і окупантам слід очікували несподіванок.

Також ми писали, що представники Головного управління розвідки заявили, що Україна знищить Кримський міст у першій половині 2024 року. Військове керівництво вже планує третю атаку на цей об'єкт.