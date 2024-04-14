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В СМИ раскрыли, когда и как Украина уничтожит Крымский мост

14 апреля 2024 18:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В СМИ раскрыли, когда и как Украина уничтожит Крымский мост
Поврежденный Крымский мост. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Атаку по Крымскому мосту планируют осуществить с помощью ракет Storm Shadow, морских беспилотников и западных истребителей F-16. Украина намерена реализовать запланированное к середине июля этого года.

Об этом говорится в статье британского издания The Sun.

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Уничтожение Крымского моста

Согласно материалу издания The Sun, для Украины это основная цель — гротескная демонстрация против 10-летней российской оккупации. Уничтожение моста может значительно усложнить российские поставки в аннексированный Крым и заблокировать движение российских войск.

Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона и директор Центра оборонных концепций и технологий, считает, что такая атака возможна при наличии правильного оружия.

"Самый защищенный мост в мире может быть разрушен с помощью массированной атаки с воздуха и моря в стиле большого взрыва", — сказал эксперт по военно-морским операциям и радиоэлектронной борьбе.

Основной план атаки предполагает использование ракет Storm Shadow для атаки на верхнюю часть моста. Эти ракеты, в частности, британские Storm Shadow и французские SCALP, известны своей точностью и навыками уклонения от противовоздушной обороны.

Для уничтожения основания моста планируется использовать морские беспилотники, такие как модифицированные баржи с дистанционным управлением или малые контейнеровозы. Это позволит Украине нанести значительные повреждения мосту и усложнить его восстановление.

Один из вызовов, с которыми сталкивается Украина, состоит в ограниченном количестве самолетов, способных совершить такую ​​атаку. Ожидается, что новые западные истребители F-16 помогут обеспечить дополнительную поддержку этой операции.

Несмотря на сложности, связанные с такой масштабной атакой, источник, близкий к Министерству обороны Украины, подтвердил изданию, что этот план абсолютно возможен.

"Это просто мост, он уже несколько раз был существенно поврежден", — сказал источник.

Ожидается, что воплощение этого плана поможет Украине подчеркнуть свою определенность в борьбе с российской оккупацией и подтвердит важность стратегических действий для обеспечения безопасности в Черном море.

До этого спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук эксклюзивно журналистам Новости.LIVE рассказал, что уничтожение Крымского моста уже давно анонсировано и, возможно, он "доживает" свои последние месяцы. Операция по ликвидации этого незаконного сооружения будет уникальна, и оккупантам следует ждать неожиданностей.

Также мы писали, что представители Главного управления разведки заявили, что Украина уничтожит Крымский мост первой половины 2024 года. Военное руководство уже планирует третью атаку на этот объект.

Крым
обстрелы
Крымский мост
Министерство обороны

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