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В Запоріжжі рекетири вибивали гроші у вдови воїна ЗСУ та погрожували вбити дитину

9 лютого 2024 16:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Запоріжжі рекетири вибивали гроші у вдови воїна ЗСУ та погрожували вбити дитину
Поліція затримала злочинців. Фото: Служба безпеки України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Запоріжжі правоохоронці викрили групу осіб, які вимагали від дружини загиблого військового Збройних сил України 10 тисяч доларів неіснуючого боргу. При цьому жінці погрожували насильством та пошкодженням майна.

Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України у п'ятницю, 9 лютого. 

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Прокуратура повідомила трьом жителям міста про підозру у вимаганні.

За даними слідства, підозрювані дізналися про виплату дружині загиблого військовослужбовця державної грошової допомоги та вирішили заволодіти частиною цих коштів. 

Згідно з планом, один із підозрюваних з вересня 2023 року почав вимагати від жінки сплатити неіснуючий борг її чоловіка у розмірі 10 000 доларів США. Він постійно телефонував їй та приходив додому з погрозами застосування насильства та пошкодження майна. Зокрема, чоловік погрожував убити неповнолітню дитину жінки.

В свою чергу, інші двоє навпаки за цю ж суму запропонували вдові військового свої послуги з "вирішення  питання" про неповернення боргу.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час передачі їм половини суми від дружини загиблого. Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинного угруповання. Його учасникам загрожує до 12 років тюрми.  

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Затримання зловмисників. Фото: Запорізька обласна прокуратура
В Запоріжжі затримали здирників, які вимагали гроші у вдови загиблого військового - фото 2
Напис на дверях жінки. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що група злочинців, до складу якої входило 10 осіб створили нелегальне онлайн-казино. Фігуранти перераховували прибутки до Росії, загальна сума яких 3 млрд гривень, через криптоперекази. Їх судитимуть.

У Львівській області на хабарі спіймали адвоката. Наразі йому повідомлено про підозру.

Запоріжжя
Україна
прокуратура
військові
Кримінал

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