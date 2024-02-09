В Запорожье рэкетиры выбивали деньги у вдовы воина ВСУ и угрожали убить ребенка

Полиция задержала преступников. Фото: Служба безопасности Украины

В Запорожье правоохранители разоблачили группу лиц, требовавших от жены погибшего военного Вооруженных сил Украины 10 тысяч долларов несуществующего долга. При этом женщине угрожали насилием и повреждением имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в пятницу, 9 февраля.

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Прокуратура сообщила трем жителям города о подозрении в вымогательстве. По данным следствия, подозреваемые узнали о выплате супруге погибшего военнослужащего государственной денежной помощи и решили завладеть частью этих средств.

Согласно плану, один из подозреваемых с сентября 2023 года потребовал от женщины уплатить несуществующий долг ее мужа в размере 10 000 долларов США. Он постоянно звонил по телефону и приходил домой с угрозами применения насилия и повреждения имущества. В частности мужчина угрожал убить несовершеннолетнего ребенка женщины.

В свою очередь, остальные двое наоборот за эту же сумму предложили вдове военного свои услуги по "решению вопроса" о невозвращении долга.

Сотрудники СБУ задержали троих злоумышленников во время передачи им половины суммы от супруги погибшего. Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной группировке. Его участникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание злоумышленников. Фото: Запорожская областная прокуратура

Надпись на двери женщины. Фото: Запорожская областная прокуратура

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