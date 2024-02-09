Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Запорожье рэкетиры выбивали деньги у вдовы воина ВСУ и угрожали убить ребенка arrow

В Запорожье рэкетиры выбивали деньги у вдовы воина ВСУ и угрожали убить ребенка

9 февраля 2024 16:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Запорожье рэкетиры выбивали деньги у вдовы воина ВСУ и угрожали убить ребенка
Полиция задержала преступников. Фото: Служба безопасности Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Запорожье правоохранители разоблачили группу лиц, требовавших от жены погибшего военного Вооруженных сил Украины 10 тысяч долларов несуществующего долга. При этом женщине угрожали насилием и повреждением имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в пятницу, 9 февраля.

Читайте также:

Со вдовы украинского воина требовали деньги

Прокуратура сообщила трем жителям города о подозрении в вымогательстве. По данным следствия, подозреваемые узнали о выплате супруге погибшего военнослужащего государственной денежной помощи и решили завладеть частью этих средств.

Согласно плану, один из подозреваемых с сентября 2023 года потребовал от женщины уплатить несуществующий долг ее мужа в размере 10 000 долларов США. Он постоянно звонил по телефону и приходил домой с угрозами применения насилия и повреждения имущества. В частности мужчина угрожал убить несовершеннолетнего ребенка женщины.

В свою очередь, остальные двое наоборот за эту же сумму предложили вдове военного свои услуги по "решению вопроса" о невозвращении долга.

Сотрудники СБУ задержали троих злоумышленников во время передачи им половины суммы от супруги погибшего. Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной группировке. Его участникам грозит до 12 лет тюрьмы.

рэкет
Задержание злоумышленников. Фото: Запорожская областная прокуратура
В Запорожье задержали вымогателей, требовавших деньги у вдовы погибшего военного - фото 2
Надпись на двери женщины. Фото: Запорожская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что группа преступников, в состав которой входило 10 человек, создали нелегальное онлайн-казино. Фигуранты перечисляли доходы в Россию, общая сумма которых 3 млрд гривен, из-за криптопереводов. Их будут судить.

Во Львовской области на взятке поймали адвоката. Пока ему сообщено о подозрении.

Запорожье
Украина
прокуратура
военные
Криминал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме