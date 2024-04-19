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В Ужгородському районі видають дозволи на перебування в прикордонній смузі — деталі

19 квітня 2024 17:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ужгородському районі видають дозволи на перебування в прикордонній смузі — деталі
Український прикордонник. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Ужгородському районі почали видавати дозволи на перебування в прикордонній смузі. Їх можуть перевірити будь-де у межах п'ятикілометрової зони вздовж державного кордону.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

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Дозвіл на перебування в прикордонній смузі

Дозвіл мають отримати мешканці Ужгородського району, які проживають, в'їжджають, ведуть певні роботи або пересуваються на території у межах п'яти кілометрів від лінії кордону.

Глагола зазначив, що територія у межах населених пунктів не входить до прикордонної смуги.

"Дозвіл діє лише у межах території прикордонного загону, який його видає. Тобто дозвіл виданий 94-м (Чопським) прикордонним загоном діє тільки на території Ужгородського району", — розповів він.

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Зміни до прикордонного режиму. Фото: ДПСУ

В яких випадках потрібен дозвіл жителям Ужгорода

Журналіст наголосив, що мешканцям міста знадобиться дозвіл, якщо вони захочуть поїхати збирати гриби чи відпочивати, наприклад, у с. Гуту.

"Людина має розуміти: якщо вона рухається вздовж кордону, то повинна мати дозвіл. Тому той, хто планує рано чи пізно відпочивати у прикордонній смузі, може вже подавати документи на отримання дозволу, бо це робиться впродовж десяти днів, а не за один", — зазначив Глагола.

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Алгоритм отримання дозволу. Фото: t.me/VGlagola

Які населені пункти входять у прикордонну смугу

В межах Ужгородського району такими населеними пунктами є: Ужок, Волосянка, Верховина Бистра, Лубня, Загорб, Стужиця, Домашин, Сіль, Княгиня, Стричава, Забрідь, В. Березний, М. Березний, Завосино, Новоселиця, Камʼяниця, Гута, Невицьке, Оноківці, Ужгород, Сторожниця, Тарнівці, Ботфалва, Шишлівці, Батфа, Палло, Галоч, Паладь Комарівці, Малі Селменці, Сюрте, Тийглаш, Соломоново, Чоп, Тисаашвань, Червоне, Тисауйфалу, Есень, Саловка та Петрівка.

Глагола додав, що дозвіл можуть перевірити будь-де у межах п'ятикілометрової зони вздовж державного кордону.

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Допис Глаголи. Фото: скриншот
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Допис Глаголи. Фото: скриншот

Нагадаємо, на тлі чуток про плани влади мобілізувати жінок в Україні виникають питання, чи продовжать випускати українок за кордон. Відома низка законних причин, чому жінкам можуть відмовити в виїзді з країни.

Також мешканці трьох сіл Старосамбірщини на Львівщині виступили проти постанови Кабміну, яка передбачає введення 5-кілометрової прикордонної зони і вимагає отримання спеціальних дозволів на перебування в цій зоні. За думкою мешканців, це обмежує їхні права і загрожує "вимиранням" сіл.

кордон
українці
Україна
Ужгород
дозвіл
ДПСУ

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