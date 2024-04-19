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В Ужгородском районе выдают разрешения на пребывание в пограничной полосе — детали

19 апреля 2024 17:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Ужгородском районе выдают разрешения на пребывание в пограничной полосе — детали
Украинский пограничник. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ужгородском районе начали выдавать разрешения на пребывание в приграничной полосе. Их могут проверить где угодно в пределах пятикилометровой зоны вдоль государственной границы.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола в Telegram в пятницу, 19 апреля.

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Разрешение на пребывание в пограничной полосе

Разрешение должны получить жители Ужгородского района, которые проживают, въезжают, ведут определенные работы или передвигаются на территории в пределах пяти километров от линии границы.

Глагола отметил, что территория в пределах населенных пунктов не входит в пограничную полосу.

"Разрешение действует только в пределах территории пограничного отряда, который его выдает. То есть разрешение выдано 94-м (Чопским) пограничным отрядом действует только на территории Ужгородского района", — рассказал он.

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Изменения в пограничном режиме. Фото: ГПСУ

В каких случаях нужно разрешение жителям Ужгорода

Журналист подчеркнул, что жителям города понадобится разрешение, если они захотят поехать собирать грибы или отдыхать, например, в с. Гуту.

"Человек должен понимать: если он движется вдоль границы, то должен иметь разрешение. Поэтому тот, кто планирует рано или поздно отдыхать в приграничной полосе, может уже подавать документы на получение разрешения, потому что это делается в течение десяти дней, а не за один", — отметил Глагола.

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Алгоритм получения разрешения. Фото: t.me/VGlagola

Какие населенные пункты входят в пограничную полосу

В пределах Ужгородского района такими населенными пунктами являются: Ужок, Волосянка, Верховина Быстрая, Лубня, Загорб, Стужица, Домашин, Соль, Княгиня, Стричава, Забродь, В. Березный, М. Березный, Завосино, Новоселица, Каменица, Гута, Невицкое, Оноковцы, Ужгород, Сторожница, Тарновцы, Ботфалва, Шишловцы, Батфа, Палло, Галоч, Паладь Комаровцы, Малые Селменцы, Сюрте, Тийглаш, Соломоново, Чоп, Тисаашвань, Красное, Тисауйфалу, Есень, Саловка и Петровка.

Глагола добавил, что разрешение могут проверить где угодно в пределах пятикилометровой зоны вдоль государственной границы.

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Пост Глаголы. Фото: скриншот
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Пост Глаголы. Фото: скриншот

Напомним, на фоне слухов о планах властей мобилизовать женщин в Украине возникают вопросы, продолжат ли выпускать украинок за границу. Известен ряд законных причин, почему женщинам могут отказать в выезде из страны.

Также жители трех сел Старосамборщины на Львовщине выступили против постановления Кабмина, которое предусматривает введение 5-километровой пограничной зоны и требует получения специальных разрешений на пребывание в этой зоне. По мнению жителей, это ограничивает их права и грозит "вымиранием" сел.

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