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В Ужгороді невідомий погрожував вибухівкою в банку — подробиці

30 травня 2024 20:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Ужгороді перевіряють банк на наявність вибухівки
Поліція біля банку. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У приміщення "Укргазбанку" в Ужгороді у четвер, 30 травня, невідомий погрожував вибухівкою. Відомо, що чоловік має психічне захворювання.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

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"В Ужгороді в приміщенні "Укргазбанку" психічнохворий чоловік повідомив, що у нього з собою вибухівка", — йдеться у повідомленні.

За даними очевидців, чоловік кричав та заявив, що має з собою в сумці вибухівку. Тому працівникам установи довелося викликати співробітників державної служби охорони та вибухотехніків.

Наразі місце оточене задля перевірки на наявність вибухових пристроїв. Зазначається, що цей чоловік дійсно має психічне захворювання.

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Скриншот допису Глаголи

Нагадаємо, в Одесі 51-річний місцевий житель повідомив про закладену вибухівку в одному із супермаркетів у Приморському районі. 

Також ми писали, що правоохоронці затримали учасників агентурної мережі спецслужб Росії. Вони планували серію терактів у Києві та Львові.

Ужгород
поліція
вибух
граната

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