В Ужгороді перевіряють банк на наявність вибухівки

Поліція біля банку. Фото: скриншот з відео

У приміщення "Укргазбанку" в Ужгороді у четвер, 30 травня, невідомий погрожував вибухівкою. Відомо, що чоловік має психічне захворювання.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

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"В Ужгороді в приміщенні "Укргазбанку" психічнохворий чоловік повідомив, що у нього з собою вибухівка", — йдеться у повідомленні.

За даними очевидців, чоловік кричав та заявив, що має з собою в сумці вибухівку. Тому працівникам установи довелося викликати співробітників державної служби охорони та вибухотехніків.

Наразі місце оточене задля перевірки на наявність вибухових пристроїв. Зазначається, що цей чоловік дійсно має психічне захворювання.

Скриншот допису Глаголи

Нагадаємо, в Одесі 51-річний місцевий житель повідомив про закладену вибухівку в одному із супермаркетів у Приморському районі.

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