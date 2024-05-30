В Ужгороде проверяют банк на наличие взрывчатки

Полиция возле банка. Фото: скриншот с видео

В помещении Укргазбанка в Ужгороде в четверг, 30 мая, неизвестный угрожал взрывчаткой. Известно, что у мужчины есть психическое заболевание.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

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В банке Ужгорода угрожали взрывчаткой

"В Ужгороде в помещении Укргазбанка душевнобольной мужчина сообщил, что у него с собой взрывчатка", — говорится в сообщении.

По данным очевидцев, мужчина кричал и заявил, что имеет с собой в сумке взрывчатку. Поэтому работникам учреждения пришлось вызывать сотрудников государственной службы охраны и взрывотехников.

В настоящее время место оцеплено для проверки на наличие взрывных устройств. Отмечается, что этот мужчина действительно страдает психическим заболеванием.

Скриншот поста Глаголы

Напомним, в Одессе 51-летний местный житель сообщил о заложенной взрывчатке в одном из супермаркетов в Приморском районе.

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