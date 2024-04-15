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В Укртрансбезпеці виявили схему корупції з виїздом за кордон за Е-чергою, — Тищенко

15 квітня 2024 23:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В Укртрансбезпеці виявили схему корупції з виїздом за кордон за Е-чергою, — Тищенко
Працівники Укртрансбезпеки. Фото ілюстративне: cfts.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У понеділок, 15 квітня, Комітет з питань транспорту та інфраструктури не прийняв звіт віцепрем'єра Олександра Кубракова і дав ще два тижні на доопрацювання. Причиною такого рішення стало виявлення корупції в Укртрансбезпеці.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Микола Тищенко.

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Тищенко зазначив, що посадовці Укртрансбезпеки системно отримували неправомірну вигоду з кожної автівки, яка перетинала кордон за Є-чергою.

"Корупційна діяльність здійснювалась організованою групою під керівництвом Сергія Деркача й профільного заступника Кубракова", — повідомив нардеп.

Також у корупційній схемі, за словами Тищенка, брали участь:

  • голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський;
  • перший заступник голови Укртрансбезпеки Юрій Марценішин (ексочільник патрульної поліції Закарпатьскоі області);
  • начальник відділу Укртрансбезпеки в Закарпатській області Копитчак Олександр (ексспівробітник патрульної поліції Закарпатської області);
  • начальник відділу Укртрансбезпеки у Львівській області Чиженко Дмитро;
  • начальник відділу Укртрансбезпеки Тернопільської області Сушко Віталій (експрацівник патрульної поліції Тернопільської області);
  • начальник відділу Укртрансбезпеки в Чергінівській області Петренко Руслан (попереднє місце роботи — ФОП роздрібної торгівлі).

Також Микола Тищенко зазначив, що за фактами цього порушення вже направив звернення до Генерального прокурора України Андрія Костіна.

"Святошинці, кияни, всі українці, звітую! Звернення на Генерального прокурора за всіма фактами передав. Роботу виконав", — написав нардеп.

В Укртрансбезпеці виявили схему корупції з виїздом за кордон за Е-чергою, — Тищенко - фото 1
Звернення Миколи Тищенка до Генерального прокурора України 

Нагадаємо, в Одесі завершили розслідування справи ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Тепер справу посадовця, який незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень розглядатиме суд.

Також ми повідомляли, в яких областях України винесли найбільшу кількість вироків корупціонерам.

Микола Тищенко
корупція
транспорт
нардепи
Офіс генерального прокурора
Андрій Костін
автомобіль

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