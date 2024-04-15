В Укртрансбезопасности обнаружили схему коррупции с выездом за границу по Э-очереди, — Тищенко

Работники Укртрансбезопасности. Фото иллюстративное: cfts.org.ua

В понедельник, 15 апреля, Комитет по транспорту и инфраструктуре не принял отчет вице-премьера Александра Кубракова и дал еще две недели на доработку. Причиной такого решения стало выявление коррупции в Укртрансбезопасности.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Николай Тищенко.

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Тищенко отметил, что чиновники Укртрансбезопасности системно получали неправомерную выгоду с каждого автомобиля, который пересекал границу по Э-очереди.

"Коррупционная деятельность осуществлялась организованной группой под руководством Сергея Деркача и профильного заместителя Кубракова", — сообщил нардеп.

Также в коррупционной схеме, по словам Тищенко, участвовали:

глава Укртрансбезопасности Евгений Зборовский;

первый заместитель председателя Укртрансбезопасности Юрий Марценишин (экс-глава патрульной полиции Закарпатской области);

начальник отдела Укртрансбезопасности в Закарпатской области Копытчак Александр (экс-сотрудник патрульной полиции Закарпатской области);

начальник отдела Укртрансбезопасности во Львовской области Чиженко Дмитрий;

начальник отдела Укртрансбезопасности Тернопольской области Сушко Виталий (экс-работник патрульной полиции Тернопольской области);

начальник отдела Укртрансбезопасности в Черниговской области Петренко Руслан (предыдущее место работы — ФЛП розничной торговли).

Также Николай Тищенко отметил, что по фактам этого нарушения уже направил обращение к Генеральному прокурору Украины Андрею Костину.

"Святошинцы, киевляне, все украинцы, отчитываюсь! Обращение на Генерального прокурора по всем фактам передал. Работу выполнил", — написал нардеп.

Обращение Николая Тищенко к Генеральному прокурору Украины

Напомним, в Одессе завершили расследование дела экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Теперь дело должностного лица, незаконно обогатившегося на 188 миллионов гривен, будет рассматривать суд.

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