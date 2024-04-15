Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Укртрансбезопасности обнаружили схему коррупции с выездом за границу по Э-очереди, — Тищенко arrow

В Укртрансбезопасности обнаружили схему коррупции с выездом за границу по Э-очереди, — Тищенко

15 апреля 2024 23:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Укртрансбезопасности обнаружили схему коррупции с выездом за границу по Э-очереди, — Тищенко
Работники Укртрансбезопасности. Фото иллюстративное: cfts.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В понедельник, 15 апреля, Комитет по транспорту и инфраструктуре не принял отчет вице-премьера Александра Кубракова и дал еще две недели на доработку. Причиной такого решения стало выявление коррупции в Укртрансбезопасности.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Николай Тищенко.

Читайте также:

Что известно о коррупции в Укртрансбезопасности

Тищенко отметил, что чиновники Укртрансбезопасности системно получали неправомерную выгоду с каждого автомобиля, который пересекал границу по Э-очереди.

"Коррупционная деятельность осуществлялась организованной группой под руководством Сергея Деркача и профильного заместителя Кубракова", — сообщил нардеп.

Также в коррупционной схеме, по словам  Тищенко, участвовали:

  • глава Укртрансбезопасности Евгений Зборовский;
  • первый заместитель председателя Укртрансбезопасности Юрий Марценишин (экс-глава патрульной полиции Закарпатской области);
  • начальник отдела Укртрансбезопасности в Закарпатской области Копытчак Александр (экс-сотрудник патрульной полиции Закарпатской области);
  • начальник отдела Укртрансбезопасности во Львовской области Чиженко Дмитрий;
  • начальник отдела Укртрансбезопасности Тернопольской области Сушко Виталий (экс-работник патрульной полиции Тернопольской области);
  • начальник отдела Укртрансбезопасности в Черниговской области Петренко Руслан (предыдущее место работы — ФЛП розничной торговли).

Также Николай Тищенко отметил, что по фактам этого нарушения уже направил обращение к Генеральному прокурору Украины Андрею Костину.

"Святошинцы, киевляне, все украинцы, отчитываюсь! Обращение на Генерального прокурора по всем фактам передал. Работу выполнил", — написал нардеп.

В Укртрансбезопасности обнаружили схему коррупции с выездом за границу по Э-очереди, — Тищенко - фото 1
Обращение Николая Тищенко к Генеральному прокурору Украины

Напомним, в Одессе завершили расследование дела экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Теперь дело должностного лица, незаконно обогатившегося на 188 миллионов гривен, будет рассматривать суд.

Также мы сообщали, в каких областях Украины вынесли наибольшее количество приговоров коррупционерам.

Николай Тищенко
коррупция
транспорт
нардепы
Офис генерального прокурора
Андрей Костин
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю