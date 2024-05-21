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В Укренерго розповіли, в які години завтра можливе відключення світла

21 травня 2024 23:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Укренерго розповіли, в які години завтра можливе відключення світла
Чоловік запалює свічку через відсутність світла. Фото: Freepik
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Графіки погодинних відключень світла можуть бути застосовані для промислових та побутових споживачів по всій території України у середу, 22 травня. Відключення можливі з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго в Telegram у вівторок, 21 травня.

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З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується, кажуть енергетики.

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго розповіли, в які години завтра можливе відключення світла - фото 1
Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Раніше українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету під час відключень електроенергії. 

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні. 

електроенергія
електропостачання
Укренерго
відключення світла
світло

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