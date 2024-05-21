В Укренерго розповіли, в які години завтра можливе відключення світла
Графіки погодинних відключень світла можуть бути застосовані для промислових та побутових споживачів по всій території України у середу, 22 травня. Відключення можливі з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго в Telegram у вівторок, 21 травня.
Графіки відключення
З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується, кажуть енергетики.
"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго", — йдеться у повідомленні.
Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Раніше українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету під час відключень електроенергії.
Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні.
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