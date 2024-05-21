В Укрэнерго рассказали, в какие часы завтра возможно отключение света

Мужчина зажигает свечу из-за отсутствия света. Фото: Freepik

Графики почасовых отключений света применимы для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины в среду, 22 мая. Отключения возможны с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 21 мая.

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С 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется, говорят энергетики.

" Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго ", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Информацию о том, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Ранее украинцев предупредили об ухудшении качества мобильной связи и интернета при отключении электроэнергии.

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