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В Укрэнерго рассказали, в какие часы завтра возможно отключение света

21 мая 2024 23:08
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Укрэнерго рассказали, в какие часы завтра возможно отключение света
Мужчина зажигает свечу из-за отсутствия света. Фото: Freepik
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Графики почасовых отключений света применимы для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины в среду, 22 мая. Отключения возможны с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 21 мая.

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Графики отключения

С 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется, говорят энергетики.

" Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго ", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго рассказали, в какие часы завтра возможно отключение света - фото 1
Сообщение Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Информацию о том, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Ранее украинцев предупредили об ухудшении качества мобильной связи и интернета при отключении электроэнергии.

Также мы писали, что в Минэнерго готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине.

электроэнергия
электроснабжение
Укрэнерго
отключения света
свет

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