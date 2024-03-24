В Укренерго розповіли, коли закінчать опалювальний сезон в регіонах, які постраждали від ракети

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: ua.energy

Голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, буде прийматись окремо. Також це залежить від температури навколишнього середовища.

Про це Володимир Кудрицький сказав в ефірі телемарафону у неділю, 24 березня.

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"Коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему. В тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть, я думаю, прийматись окремо. Ми знаходимось в комунікації з місцевою владою, для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", — зазначив Кудрицький.

Голова правління НЕК "Укренерго" розповів, що сьогодні вночі противник активно атакував Дніпропетровську область. Окупанти пошкодили певні енергетичні об’єкти в Кривому Розі. Відповідно, це місто додалося до того списку регіонів, де наразі потрібно економити електроенергію та можуть бути контрольовані перерви в енергопостачанні.

"Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг — це ті регіони, де необхідно ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Там можливі при досягненні максимуму споживання певні обмеження енергопостачання для збалансування цих вузлів. Нам потрібно буде декілька днів для ліквідації наслідків російських атак, щоб ввімкнути те обладнання, яке було пошкоджено під час атак і, відповідно, забезпечити надійність споживання у цих регіонах", — розповів Кудрицький.

Він відзначив, що найтяжчою є ситуація в Харкові. За його словами, "Укренерго" має цілих три опції, які дадуть можливість забезпечити збільшену подачу електрики споживачам.

Кудрицький висловив сподівання, що в кінці наступного тижня вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста.

Нагадаємо, 22 березня у Харкові та області пролунали вибухи. Росія завдала удару по критичній інфраструктурі міста. Терехов заявив, що в Харкові пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи. Спочатку це відновлення критичної інфраструктури міста, а тоді підживлення містян.

У місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%. З водопостачанням наразі проблем немає, доступ до нього мають усі місцеві жителі.