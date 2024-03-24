В Укрэнерго рассказали, когда закончат отопительный сезон в регионах, пострадавших от ракеты

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: ua.energy

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что решение об окончании отопительного сезона в пострадавших от российских ракет регионах будет приниматься отдельно. Это также зависит от температуры окружающей среды.

Об этом Владимир Кудрицкий сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 24 марта.

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"Когда отопительный сезон заканчивается, люди иногда догреваются электроприборами. И это создает дополнительную нагрузку на энергосистему. В тех регионах, которые сильно пострадали от российских атак, где есть повреждения энергетической инфраструктуры, есть повреждения электростанций, там, конечно, эти решения будут, я думаю, приниматься отдельно. Мы находимся в коммуникации с местными властями, для того, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для пострадавшей энергосистемы того или иного региона", — отметил Кудрицкий.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" рассказал, что сегодня ночью противник активно атаковал Днепропетровскую область. Оккупанты повредили определенные энергетические объекты в Кривом Роге. Соответственно, этот город добавился в список регионов, где сейчас нужно экономить электроэнергию и могут быть контролируемые перерывы в энергоснабжении.

"Одесса, Хмельницкий, Кривой Рог — это те регионы, где необходимо экономно относиться к потреблению электроэнергии. Там возможны при достижении максимума потребления определенные ограничения энергоснабжения для сбалансирования этих узлов. Нам нужно будет несколько дней для ликвидации последствий российских атак, чтобы включить то оборудование, которое было повреждено во время атак и, соответственно, обеспечить надежность потребления в этих регионах", — рассказал Кудрицкий.

Он отметил, что самая тяжелая ситуация в Харькове. По его словам, "Укрэнерго" имеет целых три опции, которые позволят обеспечить увеличенную подачу электричества потребителям.

Кудрицкий выразил надежду, что в конце следующей недели удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города.

Напомним, 22 марта в Харькове и области раздались взрывы. Россия нанесла удар по критической инфраструктуре города. Терехов заявил, что в Харькове раздалось около 15 взрывов, в результате чего возникли проблемы со светом.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. Сначала это восстановление критической инфраструктуры города, а затем подпитка горожан.

В городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%. С водоснабжением пока нет проблем, доступ к нему имеют все местные жители.