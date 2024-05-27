В Укренерго повідомили, яким буде графік планових відключень у вівторок

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 28 травня, планових відключень світла не передбачається. Про будь-які зміни буде повідомлено додатково.

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:

Повідомлення від Укренерго. Фото: скриншот

Планові відключення у вівторок 28 травня

"28 травня відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування захожів обмеження споживання буде повідомлено додатково", — зазначили у компанії.

Ми писали, що у Міністерстві енергетики України прогнозують, що в рамках підготовки до наступного опалювального сезону в червні доведеться підвищити тарифи на електроенергію.

Також ми писали, що нинішній тариф на електричну енергію для населення України щонайменше занижений удвічі. Тому фінансові надходження від підвищення ціни, що заплановане з 1 червня 2024 року, пішли б на відновлення пошкодженої енергосистеми.