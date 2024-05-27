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В Укренерго повідомили, яким буде графік планових відключень у вівторок

27 травня 2024 20:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Укренерго повідомили, яким буде графік планових відключень у вівторок
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні у понеділок, 28 травня, планових відключень світла не передбачається. Про будь-які зміни буде повідомлено додатково.

Про це повідомили в Укренерго.

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Повідомлення від Укренерго. Фото: скриншот

Планові відключення у вівторок 28 травня

"28 травня відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування захожів обмеження споживання буде повідомлено додатково", — зазначили у компанії.

Ми писали, що у Міністерстві енергетики України прогнозують, що в рамках підготовки до наступного опалювального сезону в червні доведеться підвищити тарифи на електроенергію.

Також ми писали, що нинішній тариф на електричну енергію для населення України щонайменше занижений удвічі. Тому фінансові надходження від підвищення ціни, що заплановане з 1 червня 2024 року, пішли б на відновлення пошкодженої енергосистеми.

електроенергія
Укренерго
енергетика
відключення світла
світло

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