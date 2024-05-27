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В Укрэнерго сообщили, каким будет график плановых отключений во вторник

27 мая 2024 20:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Укрэнерго сообщили, каким будет график плановых отключений во вторник
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине в понедельник, 28 мая, плановые отключения света не предвидятся. О любых изменениях будет сообщено дополнительно.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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отключений нет
Сообщение от Укрэнерго. Фото: скриншот

Плановые отключения во вторник 28 мая

"28 мая отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер предосторожности ограничение потребления будет сообщено дополнительно", — отметили в компании.

Мы писали, что в Министерстве энергетики Украины прогнозируют, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону в июне придется повысить тарифы на электроэнергию.

Также мы писали, что нынешний тариф на электрическую энергию для населения Украины, по меньшей мере, занижен вдвое. Поэтому финансовые поступления от повышения цены, которые запланированы с 1 июня 2024 года, пошли бы на восстановление поврежденной энергосистемы.

электроэнергия
Укрэнерго
энергетика
отключения света
свет

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