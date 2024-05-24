В Укренерго пояснили, як відключатимуть світло українцям завтра
В Україні у суботу, 25 травня, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Відключення будуть відбуватися з 20:00 до 22:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у п'ятницю, 24 травня.
Відключення світла 25 травня
Об’єкти критичної інфраструктури, важливі для підтримки життєдіяльності населення, не будуть мати обмежень у подачі електроенергії.
Вимикати світло будуть у випадку, якщо споживання перевищить встановлені ліміти, які щодня визначає та повідомляє Диспетчерський центр "Укренерго" кожному обленерго.
Основною причиною запровадження обмежень є ушкодження українських електростанцій внаслідок ракетних обстрілів ворога. Після п’яти масштабних атак з березня по травень, великі теплові та гідроелектростанції не здатні виробляти стільки електроенергії, скільки це було до цього.
Раніше українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету під час відключень електроенергії.
Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні.
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