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В Укренерго пояснили, як відключатимуть світло українцям завтра

24 травня 2024 22:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Укренерго пояснили, як відключатимуть світло українцям завтра
Відключення світла. Ілюстративне фото: lviv.vgorode.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Україні у суботу, 25 травня, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Відключення будуть відбуватися з 20:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у п'ятницю, 24 травня.

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Відключення світла 25 травня

Об’єкти критичної інфраструктури, важливі для підтримки життєдіяльності населення, не будуть мати обмежень у подачі електроенергії.

Вимикати світло будуть у випадку, якщо споживання перевищить встановлені ліміти, які щодня визначає та повідомляє Диспетчерський центр "Укренерго" кожному обленерго.

Основною причиною запровадження обмежень є ушкодження українських електростанцій внаслідок ракетних обстрілів ворога. Після п’яти масштабних атак з березня по травень, великі теплові та гідроелектростанції не здатні виробляти стільки електроенергії, скільки це було до цього.

Інформація про відключення світла 25 травня. Фото: Укренерго
Інформація про відключення світла 25 травня. Фото: Укренерго

Раніше українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету під час відключень електроенергії. 

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні. 

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Україна
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світло

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