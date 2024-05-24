В Укренерго пояснили, як відключатимуть світло українцям завтра

Відключення світла. Ілюстративне фото: lviv.vgorode.ua

В Україні у суботу, 25 травня, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Відключення будуть відбуватися з 20:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у п'ятницю, 24 травня.

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Відключення світла 25 травня

Об’єкти критичної інфраструктури, важливі для підтримки життєдіяльності населення, не будуть мати обмежень у подачі електроенергії.

Вимикати світло будуть у випадку, якщо споживання перевищить встановлені ліміти, які щодня визначає та повідомляє Диспетчерський центр "Укренерго" кожному обленерго.

Основною причиною запровадження обмежень є ушкодження українських електростанцій внаслідок ракетних обстрілів ворога. Після п’яти масштабних атак з березня по травень, великі теплові та гідроелектростанції не здатні виробляти стільки електроенергії, скільки це було до цього.

Інформація про відключення світла 25 травня. Фото: Укренерго

Раніше українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету під час відключень електроенергії.

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні.