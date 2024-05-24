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В Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет украинцам завтра

24 мая 2024 22:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет украинцам завтра
Отключение света. Иллюстративное фото: lviv.vgorode.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Украине в субботу 25 мая будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Отключения будут происходить с 20:00 до 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в пятницу, 24 мая.

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Отключение света 25 мая

Объекты критической инфраструктуры, важные для поддержания жизнедеятельности населения, не будут иметь ограничений в подаче электроэнергии.

Выключать свет будут в случае если потребление превысит установленные лимиты, которые ежедневно определяет и сообщает Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждому облэнерго.

Основной причиной введения ограничений является повреждение украинских электростанций в результате ракетных обстрелов врага. После пяти масштабных атак с марта по май большие тепловые и гидроэлектростанции не способны производить столько электроэнергии, сколько это было до этого.

Информация об отключении света 25 мая. Фото: Укрэнерго
Информация об отключении света 25 мая. Фото: Укрэнерго

Ранее украинцев предупредили об ухудшении качества мобильной связи и интернета при отключении электроэнергии.

Также мы писали, что в Минэнерго готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине.

электроэнергия
Украина
сфера энергетики
электроснабжение
Укрэнерго
энергосистема
энергетика
свет

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