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В Україні знайшли заміну зв'язку Starlink для ударів по Криму

12 червня 2024 11:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нова альтернатива Starlink в Україні — у ЗСУ повідомили про зміни для ударів по Криму
Наслідки ударів по Криму. Фото: Maxar Technologies/Handout via Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні знайшли спосіб, як замінити систему супутникового зв’язку Starlink. Він потрібен для ударів по акваторії тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський під час презентації у Києві нового роду військ ЗСУ, передає "Суспільне" у середу, 12 червня.

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Альтернативна зв’язку Starlink

Сухаревський відповів, чи знайдено альтернативу Starlink, від якої залежить робота безпілотників. 

"Створена ціла робоча група щодо діалогу. Альтернатива є, так. Діалог йде, і, скажімо так, ми очікуємо позитивного результату", — сказав він.

Однак він не сказав, про яку саме альтернативу йдеться.

Нагадаємо, українські Starlink перестали працювати вранці 10 травня. Це сталося тоді, коли почався наступ РФ під Харковом.

Водночас американський мільярдер, генеральний директор компанії SpaceX, яка є оператором системи супутникового звʼязку Starlink, Ілон Маск розповів, що компанія витрачає значні ресурси для того, аби протидіяти спробам країни-агресорки Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.

Україна
окупація
Starlink
Крим
війна
ЗСУ
зв'язок
війна в Україні

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