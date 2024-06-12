Новая альтернатива Starlink в Украине — в ВСУ сообщили об изменениях для ударов по Крыму

Последствия ударов по Крыму. Фото: Maxar Technologies/Handout via Reuters

В Украине нашли способ замены системы спутниковой связи Starlink. Он нужен для ударов по акватории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский во время презентации в Киеве нового рода войск ВСУ, передает "Суспільне" в среду, 12 июня.

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Альтернативная связь Starlink

Сухаревский ответил, найдена ли альтернатива Starlink, от которой зависит работа беспилотников.

"Создана целая рабочая группа по диалогу. Альтернатива есть, да. Диалог идет, и, скажем так, мы ожидаем положительного результата", — сказал он.

Однако он не сказал, о какой именно альтернативе идет речь.

Напомним, украинские Starlink перестали работать утром 10 мая. Это произошло тогда, когда началось наступление РФ под Харьковом.

В то же время американский миллиардер, генеральный директор компании SpaceX, являющейся оператором системы спутниковой связи Starlink, Илон Маск рассказал, что компания тратит значительные ресурсы для того, чтобы противодействовать попыткам страны-агрессора России заглушить спутниковую связь Starlink в Украине.