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В Украине нашли замену связи Starlink для ударов по Крыму

12 июня 2024 11:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Новая альтернатива Starlink в Украине — в ВСУ сообщили об изменениях для ударов по Крыму
Последствия ударов по Крыму. Фото: Maxar Technologies/Handout via Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине нашли способ замены системы спутниковой связи Starlink. Он нужен для ударов по акватории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский во время презентации в Киеве нового рода войск ВСУ, передает "Суспільне" в среду, 12 июня.

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Сухаревский ответил, найдена ли альтернатива Starlink, от которой зависит работа беспилотников.

"Создана целая рабочая группа по диалогу. Альтернатива есть, да. Диалог идет, и, скажем так, мы ожидаем положительного результата", — сказал он.

Однако он не сказал, о какой именно альтернативе идет речь.

Напомним, украинские Starlink перестали работать утром 10 мая. Это произошло тогда, когда началось наступление РФ под Харьковом.

В то же время американский миллиардер, генеральный директор компании SpaceX, являющейся оператором системы спутниковой связи Starlink, Илон Маск рассказал, что компания тратит значительные ресурсы для того, чтобы противодействовать попыткам страны-агрессора России заглушить спутниковую связь Starlink в Украине.

Украина
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Starlink
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война в Украине

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