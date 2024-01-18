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В Україні засудять колишнього прем'єра Азарова — у чому його звинувачують

18 січня 2024 15:24
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В Україні засудять колишнього прем'єра Азарова — у чому його звинувачують
Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров. Фото: Ліга.НЕТ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров постане перед судом. Він веде активну інформаційну діяльність у співпраці з Росією.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора

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Азаров постане перед судом

Правоохоронці з'ясували, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території РФ, з початку повномасштабного вторгнення і дотепер, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, веде активну інформаційну діяльність у співпраці з Росією.

Він регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію України.

"У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та порталах російських медіа, колишній прем’єр-міністр виправдовує збройну агресію РФ та окупацію частини території України. Ексчиновник називає події в Бучі "фейком", закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію", — йдеться у повідомленні.

Наразі ще триває досудове розслідування. 

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру Миколі Азарову та його помічниці. Вона проживала у Києві і писала йому промови для його виступів на російських телеканалах.

війна
суд
Микола Азаров
пропаганда

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