В Украине осудят бывшего премьера Азарова — в чем его обвиняют
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предстанет перед судом. Он осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с Россией.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Азаров предстанет перед судом
Правоохранители выяснили, что экс-премьер-министр Украины, с 2014 года скрывающийся на территории РФ, с начала полномасштабного вторжения и по настоящее время, используя российские медиа и сеть интернет, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с Россией.
Он регулярно принимает участие в эфирах российских информационных каналов. Пропагандируя российские нарративы, он проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию Украины.
"В видеозаписях, размещенных на Youtube-канале "Иная правда" и порталах российских медиа, бывший премьер-министр оправдывает вооруженную агрессию РФ и оккупацию части территории Украины. Экс-чиновник называет события в Буче "фейком", призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти и уверяет, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Николаю Азарову и его помощнице. Она проживала в Киеве и писала ему речи для его выступлений на российских телеканалах.
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