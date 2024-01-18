Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Украине осудят бывшего премьера Азарова — в чем его обвиняют arrow

В Украине осудят бывшего премьера Азарова — в чем его обвиняют

18 января 2024 15:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине осудят бывшего премьера Азарова — в чем его обвиняют
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото: Лига.НЕТ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предстанет перед судом. Он осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с Россией. 

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Читайте также:

Азаров предстанет перед судом

Правоохранители выяснили, что экс-премьер-министр Украины, с 2014 года скрывающийся на территории РФ, с начала полномасштабного вторжения и по настоящее время, используя российские медиа и сеть интернет, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с Россией.

Он регулярно принимает участие в эфирах российских информационных каналов. Пропагандируя российские нарративы, он проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию Украины.

"В видеозаписях, размещенных на Youtube-канале "Иная правда" и порталах российских медиа, бывший премьер-министр оправдывает вооруженную агрессию РФ и оккупацию части территории Украины. Экс-чиновник называет события в Буче "фейком", призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти и уверяет, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Николаю Азарову и его помощнице. Она проживала в Киеве и писала ему речи для его выступлений на российских телеканалах.

война
суд
Николай Азаров
пропаганда

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме