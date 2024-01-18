В Украине осудят бывшего премьера Азарова — в чем его обвиняют

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото: Лига.НЕТ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предстанет перед судом. Он осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с Россией.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Азаров предстанет перед судом

Правоохранители выяснили, что экс-премьер-министр Украины, с 2014 года скрывающийся на территории РФ, с начала полномасштабного вторжения и по настоящее время, используя российские медиа и сеть интернет, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с Россией.

Он регулярно принимает участие в эфирах российских информационных каналов. Пропагандируя российские нарративы, он проводит информационную деятельность, направленную на дискредитацию Украины.

"В видеозаписях, размещенных на Youtube-канале "Иная правда" и порталах российских медиа, бывший премьер-министр оправдывает вооруженную агрессию РФ и оккупацию части территории Украины. Экс-чиновник называет события в Буче "фейком", призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти и уверяет, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Николаю Азарову и его помощнице. Она проживала в Киеве и писала ему речи для его выступлений на российских телеканалах.