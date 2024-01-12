В Україні запрацював спеціальний прикордонний режим — що це означає

Черга авто на кордоні. Фото: ДПСУ

Відтепер для перебування за п'ять кілометрів від кордону треба мати дозвіл, який дає Держприкордонслужба. До прикордонної смуги не входять населені пункти і місця масового відпочинку населення.

Про це повідомили в Закарпатській ОВА.

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В Україні встановили новий спеціальний прикордонний режим. Він передбачає, що для перебування за 5 км від кордону треба мати дозвіл, який дає ДПСУ. Водночас до прикордонної смуги не входять населені пункти і місця масового відпочинку населення.

Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника. Отримати відповідний документ можна поштовим зв'язком, особисто або ж в електронній формі.

"У Закарпатській області такі документи можна буде отримати у штабах 27-го (м. Мукачево) та 94-го прикордонних загонів (м. Чоп). Дозвіл на перебування, проживання чи переміщення в прикордонній смузі діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав", — йдеться у повідомленні.

Водночас прикордонники наголошують, що слід розрізняти поняття прикордонна смуга та контрольований прикордонний район. Як відомо, контрольований прикордонний район ширший, ніж прикордонна смуга і для в’їзду спеціальний дозвіл не потрібен, а лише документи, що посвідчують особу. Дозвіл потрібний лише для вʼїзду у прикордонну смугу.

"Прикордонна смуга становить 5 км від державного кордону і сюди не входять населені пункти, місця масового відпочинку. Якщо людина проживає в місті Чоп і не виїжджає за його межі, то дозвіл їй не потрібен і перевіряти в неї наявність такого дозволу ніхто не буде. Але коли особа буде рухатись з міста Чоп, наприклад, у населений пункт Соломоново, і буде залишати межі міста, то під час руху прикордонники можуть її зупинити і перевірити наявність такого дозволу", — пояснюють у ДПСУ.





Хто має право на в'їзд без відповідного дозволу

Право на в'їзд, перебування і пропуск у прикордонну смугу без дозволу має наступна категорія людей:

особи, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою перетину держкордону в пунктах пропуску через державний кордон;

водії вантажних автомобілів та їх супроводжуючі особи, як в'їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;

особи, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільним транспортом автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі;

інші особи згідно з визначеним переліком.

Нагадаємо, що раніше прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині з використанням підробних документів. Затримано дев'ять чоловіків, які намагалися покинути України, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.