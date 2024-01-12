В Украине заработал специальный пограничный режим — что это значит

Очередь авто на границе. Фото: ГПСУ

Теперь для пребывания в пяти километрах от границы нужно иметь разрешение, которое дает Госпогранслужба. В пограничную полосу не входят населенные пункты и места массового отдыха населения.

Об этом сообщили в Закарпатской ОВА.

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В Украине установили новый специальный пограничный режим. Он предусматривает, что для пребывания в 5 км от границы нужно иметь разрешение, которое дает ГПСУ. В то же время в пограничную полосу не входят населенные пункты и места массового отдыха населения.

Это касается как физических, так и юридических лиц. Разрешение физическим лицам младше 18 лет предоставляется по обращению одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или другого законного представителя. Получить соответствующий документ можно почтовой связью, лично или в электронной форме.

"В Закарпатской области такие документы можно будет получить в штабах 27-го (г. Мукачево) и 94-го пограничных отрядов (г. Чоп). Разрешение на пребывание, проживание или перемещение в пограничной полосе будет действовать в зоне ответственности выдавшего его отряда", — говорится в сообщении.

В то же время, пограничники отмечают, что следует различать понятие пограничная полоса и контролируемый пограничный район. Как известно, контролируемый пограничный район шире пограничной полосы и для въезда специальное разрешение не требуется, а только документы, удостоверяющие личность. Разрешение нужно только для въезда в пограничную полосу.

"Пограничная полоса составляет 5 км от государственной границы и сюда не входят населенные пункты, места массового отдыха. Если человек проживает в городе Чоп и не выезжает за его пределы, то разрешение ему не нужно и проверять у него наличие такого разрешения никто не будет. Но когда человек будет двигаться из города Чоп, например, в населенный пункт Соломоново, и будет покидать пределы города, то при движении пограничники могут его остановить и проверить наличие такого разрешения", — объясняют в ГПСУ.





Кто имеет право на въезд без соответствующего разрешения

Право на въезд, пребывание и пропуск в пограничную полосу без разрешения имеет следующая категория:

лица, въезжающие в пограничную полосу с целью пересечения госграницы в пунктах пропуска через государственную границу;

водители грузовых автомобилей и их сопровождающие лица, въезжающие в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки;

лица, движение которых начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы, двигающимися автомобильным транспортом автомобильными дорогами общего пользования государственного значения, железнодорожным транспортом железнодорожными путями сообщения, часть которых проходит по участкам местности, где установлена пограничная полоса, без выполнения остановок, выхода на железнодорожных станциях в пограничной полосе;

другие лица согласно определенному перечню.

Напомним, что ранее пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы во Львовской области с использованием поддельных документов. Задержаны девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину, и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.